Экономика

Вести.RuВести.RuГреф спрогнозировал снижение ипотечных ставок при замедлении инфляции

20 декабря сообщалось о том, что средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях с учетом всех российских банков снизилась с 9,68 до 9,2 процента и достигла исторического минимума.
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В Сбербанке пообещали снижение ставок по ипотеке

Lenta.ru04:33

Греф: Рост выдачи ипотечных кредитов в 2020 году составит 7-9%

Российская газета03:35

Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок при замедлении инфляции

Вести.Ru04:02

Греф не видит смысла ужесточать для банков выдачу ипотеки

РИА Новости04:55

Греф не видит смысла ужесточать регулирование ипотечного кредитования

ТАСС03:41

Греф не видит смысла в ужесточении выдачи ипотеки

Коммерсантъ05:08

Греф пообещал снижение ставок по ипотеке в новом году

News.ru03:18
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Здоровье

Непривитых от кори детей отстранили от посещения детсадов в Якутске

«С 23 декабря 2019 года временно отстранить от посещений занятий детей, не имеющих прививок против кори согласно Национальному календарю профилактических прививок и не имеющих сведений о прививках», — говорится в приказе.
Известия 04:36
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Политика

Объявлена дата послания Путина к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
BFM.ru 04:21
Футбол

«Челси» опередил «МЮ» в борьбе за Джейдона Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо с большой долей вероятности покинет чемпионат Германии, о чем сообщает The Sun.
ProstoProSport вчера в 12:54
Общество

Синоптик сообщил о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РБК рассказал, какая погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь.
РБК вчера в 09:18
Политика

Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
ТАСС 03:59
Авто

Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными

МедиаПоток вчера в 08:17
Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 04:14
Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
REGNUM 00:54
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Сирийские ПВО успешно отразили ракетный удар по городу Масьяф в западной провинции Хама, сообщали Reuters и SANA со ссылкой на источник среди местных военных.
Газета.Ru 03:57
Здоровье

Детский омбудсмен предлагает запретить продажу подросткам «снюсов» в Иванове

К детскому омбудсмену поступали обращения граждан и общественных организаций по вопросу неконтролируемого употребления несовершеннолетними никотиносодержащих снюсов и пэков.
ivDay.ru 20 декабря в 11:21
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет

К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
Вокруг ТВ 05:21
Экономика

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
REGNUM 04:02
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях.
РБК 05:36
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Происшествия

В Москве эвакуировали 15 судов из-за угрозы взрыва

РБК 05:51
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Общество

Девочка нашла в рождественской открытке сообщение от заключенных

Девочка из Лондона обнаружила просьбу о помощи заключенных китайской тюрьмы в рождественской открытке. Об этом сообщает сайт Sky News.
Lenta.ru 04:41
Кино

Ди Каприо пристыдил коллег из-за жалоб на сложность актерского ремесла

Народные новости вчера в 19:11
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Политика

Лавров сообщил об интересе Трампа посетить Москву в День Победы

Известия 05:21
Хоккей

«Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в Давосе

Сегодня в регулярном чемпионате состоится четвертая игра между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Встреча пройдет в рамках KHL World Games.
Вся Уфа 03:12
Происшествия

Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве

По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
Газета.Ru 05:12
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Политика

Зеленский и Трамп подрались на Красной площади

На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
Утро.ru 01:36
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

РИА Новости 04:14
Авто

В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Армия и оружие

Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию

Одобренный парламентом меморандум предусматривает отправку турецких вооруженных сил в Ливию для оказания военной помощи правительству национального согласия в случае поступления соответствующего запроса.
Военное обозрение 21 декабря в 22:19
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