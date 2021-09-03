ИнтерфаксГреф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта РФ на $179 млрд к 2035гСбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14% к 2035 году в случае продвижения сценария мировой углеродной нейтральности к 2050 году.РБКПотенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата (при энергопереходе) эксперты "Сбера" оценили в 72%, газа — 52%, энергетического угля — 90%.РИА НовостиПо информации Сбербанка, энергетический экспорт России к 2035 году может упасть на $179 млрд, а к 2050 году — на $192 млрд.РБКПринципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний.РЕН ТВЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнPiter.tvЦентральная Служба НовостейМой БрянскДума ТВSmotrim.ruГородовойВечерняя МоскваМолваЭкономика сегодняИнфорос9111.ruПрофильПолитРоссияФАНРЕН ТВГазета.RuИзвестияТелеканал 360°Life.ruREGNUMGazeta.SPbRB.RUНациональная служба новостейИнфо24Deita.ruNewInformС чего всё началосьГреф: доходы россиян к 2035 году упадут на 14 процентов без ESG-трансформацииСбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14 процентов к 2035 году, если не произойдет "зеленого" перехода (ESG-трансформации), заявил глава банка Герман Греф.РИА Новости2 сентября в 21:19Подробнее о событии«Озеленение» Дальнего Востока: регион становится пилотным для новой энергетикиТАСС3 сентября в 15:53Греф предсказал падение доходов россиян на 14% за 15 летМосковский Комсомолец3 сентября в 11:49Греф оценил риски для российской экономики от энергопереходаРБК2 сентября в 22:25Греф считает, что энергетический экспорт России может к 2035 году упасть на $179 миллиардовПРАЙМ3 сентября в 00:55Герман Греф: энергетический экспорт России может упасть на $179 миллиардов к 2035 годуРИА Новости3 сентября в 00:54Греф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта РФ на $179 млрд к 2035гИнтерфакс2 сентября в 23:00Греф: отказ от углеводородов обойдется миру в $140 трлнКоммерсантъ2 сентября в 23:59Показать ещёОценить2,6KПоделиться