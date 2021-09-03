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Греф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта РФ на $179 млрд к 2035г

Сбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14% к 2035 году в случае продвижения сценария мировой углеродной нейтральности к 2050 году.
РБК
Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата (при энергопереходе) эксперты "Сбера" оценили в 72%, газа — 52%, энергетического угля — 90%.
РИА Новости
По информации Сбербанка, энергетический экспорт России к 2035 году может упасть на $179 млрд, а к 2050 году — на $192 млрд.
РБК
Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний.
РЕН ТВ

С чего всё началось

Греф: доходы россиян к 2035 году упадут на 14 процентов без ESG-трансформации
Сбербанк прогнозирует падение доходов населения в России на 14 процентов к 2035 году, если не произойдет "зеленого" перехода (ESG-трансформации), заявил глава банка Герман Греф.
РИА Новости2 сентября в 21:19

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