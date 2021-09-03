На днях Лун Лехао (Long Lehao), китайский космический инженер и главный конструктор ракет семейства "Великий поход", заявил, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) может перепрофилировать уже существующую ракету "Чанчжэн-5" для высадки астронавтов на Луну.
Ученые уже выяснили, что использование EEMPA для поглощения CO2 из выбросов работающих на ископаемом топливе электростанций позволяет снизить расходы на улавливание углекислого газа примерно на 19 % по сравнению с применяемыми сейчас растворителями на водной основе.
Утреннее шоу (2 сезон) Половое воспитание (3 сезон) 17 сентября Netflix Британский комедийно-драматический сериал хоть и говорит о проблемах в сексуальной жизни подростков, но делает он это максимально лампово.