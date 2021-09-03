Ученые предложили новый способ получения метана из углекислого газа

Ученые уже выяснили, что использование EEMPA для поглощения CO2 из выбросов работающих на ископаемом топливе электростанций позволяет снизить расходы на улавливание углекислого газа примерно на 19 % по сравнению с применяемыми сейчас растворителями на водной основе.