Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Экономика
Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян
Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 04:45
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Происшествия
Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова
Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
RT на русском 07:25
Происшествия
Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев рассказал о том, чем занимается актер Михаил Ефремов, находясь под домашним арестом, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 05:52
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Общество
Супруги из США отпугнули протестующих от своего дома, угрожая оружием
В Сент-Луисе супруги-юристы отогнали толпу демонстрантов от своего дома, угрожая тем автоматом и пистолетом.
Московский Комсомолец 06:28
Шоу-бизнес
Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
Блокнот.ру 05:01
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля
Банк России установил на 30 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,9513 рубля, что на 82,3 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:45
Технологии
Новейший российский ионный двигатель может стать проблемой для США
Новейший российский ионный двигатель для космических аппаратов может стать технологическим прорывом, а также большой проблемой для Соединенных Штатов.
Военное дело 03:51
Политика
ЦИК назвал тройное голосование в Израиле спланированным преступлением
Зампред ЦИК Николай Булаев обнаружил элемент предумышленного преступления в тройном голосовании по поправкам к Конституции в Израиле.
Экономика сегодня 06:48
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия 26 июня в 17:56
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Гаджеты
Рассекречены будущие гаджеты Apple
Инсайдер не смог объяснить, к какой продуктовой линейке будет относиться рассекреченная 10,8-дюймовая модель — iPad или iPad Air.
Lenta.ru 07:03
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Общество
Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше
Уфологи Филипп Мэнтл и Джейсон Гливс считают, что это лучшие по качеству снимки за последние 40 лет.
LentaChel.ru 07:30
Общество
Роспотребнадзор проверит незаконно работающие аттракционы в Энгельсе
Надежда Матвеева пообещала проверить, на каком основании работают аттракционы в Энгельсе.
КП - Саратов 06:16
Энергетика
Shell из-за кризиса сократила расходы на бурение в российских СП
Англо-голландский нефтегазовый концерн Shell сократил глобальные капзатраты в 2020 году из-за кризиса на 20%, оптимизация расходов коснулась и деятельности в России.
ТАСС 06:50
Общество
Анастасия Волочкова приехала в закрытое на карантин село Дивеево
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова в минувшие выходные посетила село Дивеево.
Нижегородская Правда 02:41
Политика
Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке
Президент России Владимир Путин не станет прибегать к онлайн-голосованию на плебисците по вопросу внесения поправок в Конституцию и посетит избирательный участок.
Lenta.ru 06:12
Экономика
В Кузбассе построят логистический центр Wildberries
Газета Кемерова 06:05
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами
Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
Общество
В ОСК оценили ситуацию с коронавирусом на судозаводах в Северодвинске
Ситуация с коронавирусом на оборонных судостроительных предприятиях в Северодвинске находится под контролем, сообщил в понедельник гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 05:24
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Экономика
Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.
Ведомости 06:18
Политика
Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды
Хотя у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность принять решение о возобновлении подачи воды в Крым, жители полуострова не будут просить его об этом.
Газета.Ru вчера в 09:09