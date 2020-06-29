Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Общество Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2% Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.

Политика Трамп высказался о причине исключения России из G8 По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму. 852

Авто Представили обновлённый кроссовер Audi Q5 В салоне модернизированного Audi Q5 появилась медиасистема MMI следующей генерации с сенсорным 10,1-дюймовым дисплеем.

Футбол Сергей Рыжиков был близок к переходу из «Рубина» в «Барселону» Сафонов добавил, что при таком переходе Рыжиков терял в зарплате около 300-400 тысяч евро чистыми в год, но вратарь сказал, что готов бесплатно играть в «Барселоне».

Политика Рейтинг Зеленского обвалился в два раза Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова. 506

Происшествия Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия. 4

Политика Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один» В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики».

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 9,1K

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 25

Общество В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 36

Здоровье В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. 15