Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Пожар в доме на северо-востоке Москвы потушен
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Газета.Ru вчера в 10:08
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Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один»
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
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Жителей Сибири предупредили о разрушении городов в регионе
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Александр Кокорин не будет наказан «Сочи» и «Зенитом» за посещение дня рождения друга и нарушение социального дистанцирования, сообщают Metaratings.
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В Кировской области появилось 16 новых реанимобилей с аппаратами ИВЛ
Оснащение реанимобилей позволит проводить даже небольшие операции прямо в машине.
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Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо
Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».
Lenta.ru 06:45
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Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
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Коммерсантъ 03:50
Футбол
«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в последнем четвертьфинальном матче Кубка Англии.
РБК 01:38
Общество
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УралПолит.Ru 04:34
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СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
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Газета.Ru 02:19
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В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Здоровье
В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом
Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
Общество
Число проголосовавших онлайн по поправкам к конституции превысило 1 млн человек
Более 1 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ.
ТАСС 07:35