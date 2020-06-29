Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
Читать в источнике
Оценить867
с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Общество
Для россиян началась сокращенная рабочая неделя
Сокращенная рабочая неделя пройдет в связи с голосованием по поправкам в Конституцию.
Астрахань.Ру 01:35
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня.
Компания 05:37
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Общество
Греф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
В Ростове из-за отказа двигателя экстренно сел самолет
Правоохранительные органы проводят проверку в связи с экстренным приземлением самолета в международном аэропорту Платов.
Российская газета 07:20
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Политика
ВЦИОМ объяснил публикацию данных экзитполов голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире Business FM выразила сожаление, что ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов, и пояснила, что в законе о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию не прописан запрет на публикацию промежуточных итогов.
РБК 07:45
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Политика
Совфед отреагировал на слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
Общественная служба новостей вчера в 09:21
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Некоторым представителям некоторых категорий работающих пенсионеров будут выплачено дополнительно по 12 000 рублей.
Live24 04:55
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Как напомнил эксперт, если отключить геолокацию, то можно увеличить период функционирования устройства от аккумулятора.
МедиаПоток 00:37
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Чёрным морем
Москва, 29 июня 2020, 15:48 — REGNUM Для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем поднимались два российских истребителя Су-27.
REGNUM 08:48
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
Киберспорт
Bloodstained: Curse of the Moon 2 выходит в июле
Городской портал Новый Нижний вчера в 12:00
Общество
В Татарстане провели пробный ЕГЭ по географии без выпускников
В Татарстане сегодня провели пробный ЕГЭ по географии.
Татар-информ 06:06
Общество
В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Общество
Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — приводит РИА Новости слова Токаева.
RT на русском 08:45
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38