Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Общество
20 тысяч граждан РФ застряли за границей из-за коронавируса
Лавров отметил, что пока не знает, когда будут открыты границы.
Говорит Москва 04:41
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Технологии
Соцсеть TikTok подозревают в слежке за пользователями
Популярную социальную сеть TikTok подозревают в слежке за пользователями.
Evo-rus.com 04:44
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Здоровье
В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом
Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Общество
В епархии попросили не посещать монастырь, где напали на Собчак
Телеканал 360° 27 июня в 13:11
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Происшествия
СКР проверит выдачу двух бюллетеней члену ТИК от КПРФ в Вологде
Следственные органы проверяют на предмет преступления выдачу двух бюллетеней жительнице Вологды 1967 года рождения, являющейся членом территориальной избирательной комиссии (ТИК) от КПРФ с правом решающего голоса.
Коммерсантъ 04:56
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 04:10
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК 03:14
Происшествия
В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды
Московские оперативники задержали четверых организаторов финансовой пирамиды, обманувших около 250 человек более чем на 300 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 05:02
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
В РФ готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
Общество
Минтруд не поддержал идею о выплатах на детей старше 16 лет
Идея о распространении единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей старше 16 лет не была поддержана Минтрудом РФ.
Экономика сегодня 26 июня в 20:13
Общество
«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»
Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос".
РИА Новости 02:41
Общество
Кабмин выделил 274,3 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в июле
Правительство России выделяет из резервного фонда 274,3 млрд рублей на выплаты в июле семьям с детьми до 16 лет.
Парламентская газета 04:40
Культура
Учитель рассказал о новом фильме с обнаженной Асмус
Режиссер Алексей Учитель рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева «Китобой», в эротической сцене которого снялась актриса Кристина Асмус.
Lenta.ru 03:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
Авто
Ford представил новый пикап F-150
В салоне автомобиля установлена обновленная мультимедийная система. Отмечается, что пикап начнут продавать осенью следующего года.
Evo-rus.com 02:58
Футбол
25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом
Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов рассказал о вспышке коронавируса в клубе.
Чемпионат 04:03
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13