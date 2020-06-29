Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости 27 июня в 14:26
Армия и оружие
Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией
Авторы твита пишут, что демонстранты потребовали от россиян разобраться с действиями Турции.
Военное дело 06:51
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Общество
В США семейная пара с оружием вышла защищать свой дом от протестующих
Комсомольская правда 08:30
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Общество
Число проголосовавших по поправкам онлайн превысило 1 млн человек
В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%.
РБК 08:19
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Исследователи из Университета Цинциннати обнаружили токсичные уровни загрязнения в двух центральных водоемах в Тикале, древнем городе Майя, который восходит к третьему веку до нашей эры в северной Гватемале.
Evo-rus.com 27 июня в 03:24
Происшествия
Двое полицейских пострадали в результате стрельбы в Оклахоме
Мужчина открыл огонь по полицейским в городе Талса (штат Оклахома) в ночь на понедельник, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
ТАСС 08:49
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Обновлено в 15:49 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры снова откроются 15 июля.
BFM.ru 08:50
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва вчера в 13:17
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами
Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Шоу-бизнес
Бузова устроила в бане фотосессию в стиле Волочковой
Певица Ольга Бузова устроила фотосессию в банном комплексе в стиле балерины Анастасии Волочковой.
ФАН вчера в 16:11
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Наука
Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии
Специалисты предполагают, что человек одомашнил кур еще до того, как начал выращивать рис.
Evo-rus.com вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
Блокнот.ру 05:01
Происшествия
В Ростове из-за отказа двигателя экстренно сел самолет
Правоохранительные органы проводят проверку в связи с экстренным приземлением самолета в международном аэропорту Платов.
Российская газета 07:20
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Общество
Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США
Национальная служба новостей 05:47
Политика
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
Происшествия
В Перми учителя осудили за насилие над школьницей
Суд приговорил школьного учителя из Перми к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.
РИА Новости 07:35
Экономика
ОСК ожидает показатель EBITDA на уровне более 27 млрд руб. по итогам 2020 года
В 2019 году ожидается рост выручки на 14-17% Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ожидает показатель EBITDA на уровне более 27 млрд руб. по итогам 2020 года.
PortNews 05:44
Технологии
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 08:13
Общество
В Германии сотрудники Amazon начали забастовку на шести объектах
Сотрудники корпорации Amazon в ночь на понедельник начали забастовку на шести объектах в Германии, сообщило издание Spiegel со ссылкой на профсоюз Ver.di.
РИА Новости 04:43
Здоровье
Россиян предупредили о росте числа диабетиков после эпидемии
Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова сообщила, что распространение коронавируса приведет к резкому приросту числа диабетиков в стране.
ФедералПресс вчера в 22:43