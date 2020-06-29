Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Футбол Тедеско: «Если бы Ганчаренко был женщиной, я бы подошёл» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России вынужден был отвечать на вопросы о взаимоотношениях с коллегой из ЦСКА Виктором Ганчаренко.

Экономика Глазьев продолжил крестовый поход против Набиуллиной Лицом форума стали такие известные экономисты и политики, как Сергей Глазьев и Оксана Дмитриева. 2

Общество Индексация пенсий пенсионерам-опекунам начинается в России Согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут получать страховую пенсию с индексацией. 5

Общество Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК. 10

Политика Для Трампа провели брифинг по публикации NYT о России и талибах В Белом доме провели брифинг для президента США Дональда Трампа по поводу публикации The New York Times (NYT) о предполагаемом сговоре России с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", сообщила во вторник представитель главы государства Кейли Макэнани.

Общество В США к клиническим испытаниям допущены четыре вакцины от COVID-19 В США к клиническим испытаниям допущены четыре вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями. 324

Общество Систему электронного голосования по поправкам в Конституцию оценили Генеральный директор «Института развития интернета» (ИРИ) Антон Ключкин оценил систему электронного голосования по поправкам в Конституцию России как надежную.

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,5K

Игры Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2 Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты. 26

Политика CNN узнал о манере общения Трампа с Путиным и другими лидерами Президент США Дональд Трамп нередко проявлял некомпетентность в разговорах с иностранными лидерами, а его манера вести беседу в ряде случаев была оскорбительной для собеседников, утверждает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме и разведывательных кругах США, осведомленных о содержании разговоров. 278

Здоровье Президент Казахстана предложил вернуть карантин из-за «второй волны» коронавируса Президент Казахстана вынес выговоры мэрам нескольких городов, в том числе главам Нур-Султана и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву за очередное обострение ситуации с развитием инфекции, - отмечает телеканал "Дождь".

Общество Джонсон пообещал британцам спасти экономику масштабными инвестициями Премьер-министр Борис Джонсон объявил о планах правительства осуществить масштабные инвестиции в сферы социальной защиты, здравоохранения, строительства и транспорта для оживления экономики страны после пандемии.

Политика Суд заблокировал публикацию книги племянницы Трампа Суд в Нью-Йорке распорядился приостановить выход книги племянницы президента Дональда Трампа Мэри, сообщило издание Politico со ссылкой на решение суда.

Культура Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне Как сообщал "Кавказский узел", HBO сняла фильм "Добро пожаловать в Чечню", который рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих под прикрытием, чтобы помочь жителям Чечни избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище. 6