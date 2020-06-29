Экономика

ВедомостиВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС29 июня в 01:06

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Возможно ли падение доллара до 60 рублей к концу 2020 года?

Общественная служба новостей06:30

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Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

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Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ruвчера в 03:30

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС29 июня в 01:06
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На территории России завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
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Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

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«Большой фестиваль мультфильмов» впервые пройдет онлайн

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С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
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Скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
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В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов

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В США выявили ошибки Boeing и ФАУ при сертификации системы 737 MAX

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На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
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