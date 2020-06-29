Экономика

ВедомостиВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
Читать в источнике
Комментировать1,7K
с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС29 июня в 01:06

Подробнее о событии

Возможно ли падение доллара до 60 рублей к концу 2020 года?

Общественная служба новостей06:30

Греф дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года

REGNUM08:06

Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ruвчера в 03:30

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБК29 июня в 13:09

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русском29 июня в 07:50

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ru29 июня в 02:15

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС29 июня в 01:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия 19:06
7,1K
Политика

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ

На территории России завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Москва 24 14:13
37
Общество

В Москве аннулируют бюллетени на участке, где возможен вброс

Московский Комсомолец 18:39
73
Политика

В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT из-за Дмитрия Киселева

Латвия запретила вещание семи каналов RT из-за их подконтрольности телеведущему Дмитрию Киселеву, который находится под санкциями ЕС, пишет Associated Press .
Znak.com вчера в 21:16
492
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам

30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета вчера в 05:28
7,1K
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
3K
Происшествия

Пассажир Toyota Sprinter погиб в аварии в Томаринском районе

37-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Сахалин.Инфо 19:23
Авто

Focus (Германия): российское культовое авто изгоняют из Европы, последняя надежда — Путин? (Focus)

ИноСМИ 17:57
307
Футбол

Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»

Vprognoze.ru вчера в 16:20
5
Футбол

Дзюба отреагировал на оскорбительные выкрики с трибун во время матча с «Тамбовом»

Один из подписчиков поинтересовался у Дзюбы, удивили ли его заряды в поддержку ЦСКА и оскорбительные выкрики в его адрес с трибун.
RT на русском 17:46
Футбол

Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

РИА Новости 15:36
Шоу-бизнес

Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной

Пятый канал вчера в 22:25
2
Политика

Путин одобрил проект совместного с Турцией и Ираном заявления по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — подчеркнул глава государства.
REGNUM 10:52
137
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
148
Экономика

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости 17:37
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
13
Шоу-бизнес

Бузова пожаловалась на «кривой рот» из-за перенесенной операции

Телеведущая Ольга Бузова сообщила, что ей предстоит сложная процедура имплантации зуба. Первую часть операции Бузовой провели в эту среду.
ФАН 19:43
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия 20:35
7
Экономика

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК 17:00
1
Авто

Hyundai построит в России завод по производству двигателей

В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
Известия вчера в 07:13
131
Армия и оружие

Авиация аравийской коалиции атаковала несколько провинций Йемена

Как сообщает телеканал Al Masirah, боевая авиация аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла массированные удары по нескольким провинциям Йемена.
Московский Комсомолец 19:25
Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
1,3K
Культура

ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне

Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.
News.ru 11:02
43
Кино

Netflix представил эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»

iReactor 06:32
4
Экономика

Медиков, которые работали с COVID-пациентами, освободили от налогов

Медиков Сергиево-Посадского округа, которые работали с COVID-пациентами, освободят от уплаты земельного и имущественного налогов.
ТРК Радонежье 07:21
Политика

Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности

Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) сделала официальное заявление, что китайские компании Huawei и ZTE являются угрозой национальной безопасности.
Live24 04:02
37
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Дина Немцова, 18-летняя дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, объявила о помолвке.
Московский Комсомолец 15:39
2
Футбол

«Рома» договорилась с «Арсеналом» о продлении аренды Мхитаряна

Вести.Ru 10:55
Общество

Большинство россиян проголосовали за внесение поправок в Конституцию

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок.
Коммерсантъ 20:32
Здоровье

Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное