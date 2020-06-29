Экономика

ВедомостиВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
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«Доллар подешевеет до 60 руб». В чем хранить деньги: рубль или биткоин

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Маловероятно: экономист не согласился с прогнозом Грефа об укреплении рубля

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ТАСС01:06
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Один человек пострадал при пожаре в драмтеатре города Владимир

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Общество

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РБК 06:09
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Общество

Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
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Общество

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РБК вчера в 15:32
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Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

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Вести.Ru 07:51
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Общество

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Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

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Шоу-бизнес

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Газета.Ru 07:17
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

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Общество

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Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Общество

В США скончался конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина

В США скончался учёный и конструктор Анатолий Дарон, который разработал двигатели для ракет-носителей.
Газета Metro 09:06
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Наука

Стала известна правда о появлении коронавируса

Результаты тестов, якобы подтверждающих возникновение коронавируса SARS-CoV-2 в Испании еще весной 2019 года могут оказаться ошибочными.
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Назван способ экономии при уплате нового налога на воду

Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
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В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
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В Сиэтле у «автономной зоны» произошла стрельба

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет

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Футбол

Аспас остался недоволен игрой Смолова в матче с «Барселоной»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас остался недоволен игрой российского форварда Фёдора Смолова в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной», который закончился вничью со счётом 2:2, сообщает El Desmarque.
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