Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Общество
В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо 02:36
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Шоу-бизнес
Жена Михаила Ефремова заявила, что дочь хочет посадить актера в тюрьму
Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу.
Газета.Ru 07:17
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
В США скончался конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
В США скончался учёный и конструктор Анатолий Дарон, который разработал двигатели для ракет-носителей.
Газета Metro 09:06
Наука
Стала известна правда о появлении коронавируса
Результаты тестов, якобы подтверждающих возникновение коронавируса SARS-CoV-2 в Испании еще весной 2019 года могут оказаться ошибочными.
Наша версия 10:06
Общество
Назван способ экономии при уплате нового налога на воду
Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Общество
В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы
Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
DP.RU 09:59
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн масок
Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
ТАСС 08:27
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Происшествия
В Сиэтле у «автономной зоны» произошла стрельба
Стрельба произошла недалеко от захваченной протестующими "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ), один человек погиб, сообщает издание Washington Examiner.
РИА Новости 10:21
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Общество
Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
Здоровье
ABC: Не нужно есть пищу, которая вам не нравится, чтобы похудеть
Сото дала полезные советы, как снизить вес, набранный в период карантина по коронавирусу, отвечая на вопросы газеты.
Евразия Daily 27 июня в 17:17
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Футбол
Аспас остался недоволен игрой Смолова в матче с «Барселоной»
Нападающий «Сельты» Яго Аспас остался недоволен игрой российского форварда Фёдора Смолова в матче 32-го тура Примеры с «Барселоной», который закончился вничью со счётом 2:2, сообщает El Desmarque.
Чемпионат 27 июня в 22:33
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20