Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАССвчера в 01:06
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Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар
Эхо Москвывчера в 07:33
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Факельное открытое горение ликвидировали в ангарах в Петербурге
Пожарные ликвидировали факельное открытое горение в металлических ангарах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
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Три человека госпитализированы после пожара в доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы.
RT на русском вчера в 08:40
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Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
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Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
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Объявившая о разводе с Харламовым Асмус начала приводить себя в форму
Популярная российская актриса Кристина Асмус заявила, что начала себя приводить в форму перед разводом с юмористом гариком Харламовым.
ФАН вчера в 13:59
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Соперник Лукашенко оценил угрозу майдана в Белоруссии
Соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах в Белоруссии Валерий Цепкало оценил угрозу майдана в стране.
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Худрук МХАТ имени Горького возложил часть вины Ефремова на общество
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков возложил на общество часть ответственности за ДТП с летальным исходом, устроенное актером Михаилом Ефремовым.
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Представители крупных поставщиков автомобилей в России пояснили, что дефицит автомобилей связан с простоем заводов в апреле и мае.
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
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Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
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Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала
Lenta.ru вчера в 16:25
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Немецкий автомобильный гигант Audi официально рассекретил усовершенствованный паркетник Audi Q5.
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Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56