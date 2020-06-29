Экономика

ВедомостиВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАССвчера в 01:06

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«Цель – успокоить население». Эксперт о прогнозах Грефа

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Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

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Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар

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Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБКвчера в 13:09
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Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
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Происшествия

Факельное открытое горение ликвидировали в ангарах в Петербурге

Пожарные ликвидировали факельное открытое горение в металлических ангарах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
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Общество

Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года

Российская газета 01:57
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»

Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
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Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Происшествия

Три человека госпитализированы после пожара на северо-востоке Москвы

Три человека госпитализированы после пожара в доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы.
RT на русском вчера в 08:40
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Футбол

Сегодня начнется 25 тур РПЛ. В Москве супердерби ЦСКА и «Спартака»

30 июня стартует 25 тур российской футбольной Премьер-лиги.
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Политика

Дуда набрал в первом туре выборов президента Польши 43,5%

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре 43,5% голосов, на втором месте кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.
ТАСС 00:36
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Происшествия

В центре Краснодара застрелили мужчину

Вечером в понедельник в социальных сетях региона появилась видеозапись, запечатлевшая момент убийства мужчины, который подходил к своему автомобилю.
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

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Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
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Объявившая о разводе с Харламовым Асмус начала приводить себя в форму

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Соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах в Белоруссии Валерий Цепкало оценил угрозу майдана в стране.
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Представители крупных поставщиков автомобилей в России пояснили, что дефицит автомобилей связан с простоем заводов в апреле и мае.
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Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Сестрам Хачатурян добавили три тома

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Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

Эксперты включили в список модели, у которых на незначительных пробегах отмечается прогорание прокладок ГБЦ.
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Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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