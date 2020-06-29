Экономика

ВедомостиВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
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Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

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Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

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ТАССвчера в 01:06
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На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
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Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

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У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
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Chery готовит обновленный кроссовер Tiggo 2 для России

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На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
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Общество

Пункты проведения экзаменов в Кирове проверили на готовность к ЕГЭ

29 июня во всех пунктах проведения экзаменов Кировской области был организован пробный ЕГЭ.
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Происшествия

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Здоровье

Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких

Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
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Линда выпустила новый клип на песню «Ты нравишься мне»

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Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

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РБК вчера в 09:10
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Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Наука

Новый тип свиного гриппа обнаружен на фермах в Китае

Китайские исследователи выявили новый тип свиного гриппа, который потенциально может спровоцировать новую пандемию.
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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У жителей России началась сокращенная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя для жителей России окажется сокращенной из-за объявления нерабочим днем 1 июля.
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

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Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР -- постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
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В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны

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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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