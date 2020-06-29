Экономика

ВедомостиВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
Читать в источнике
Комментировать1,7K
с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС29 июня в 01:06

Подробнее о событии

Возможно ли падение доллара до 60 рублей к концу 2020 года?

Общественная служба новостей06:30

Греф дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года

REGNUM08:06

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС29 июня в 01:06

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

Известия29 июня в 17:01

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБК29 июня в 13:09

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ru29 июня в 02:15

Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ruвчера в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Футбол

Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса

В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
31
Общество

На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол

На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru 29 июня в 08:14
797
Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
4,6K
Политика

ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции

ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов.
Газета.Ru 07:59
209
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
626
Политика

Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
Общество

В Воронеже рестораны откроют летние веранды

Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
5
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
CT news 06:08
7
Гаджеты

Huawei снова стал мировым лидером по продаже смартфонов

Как сообщает ToDay News Ufa, нашумевшая компания Huawei удержала первое место в рейтинге лидеров мирового рынка смартфонов.
ToDay News Ufa 03:08
13
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor вчера в 08:45
2
Общество

Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Политика

Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
38
Политика

Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 07:20
1
Политика

В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
ТВК 08:06
126
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
39
Происшествия

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
9
Здоровье

Где выявили больных коронавирусом в Самарской области 1 июля

Всего по состоянию на 11:50 1 июля в Самарской области зарегистрировано 4900 случаев коронавируса, выздоровели 2905 человек, 56 скончались.
Терра 05:04
427
Армия и оружие

Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

RT на русском вчера в 14:53
229
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С завтрашнего дня, 1 июля, в Российской Федерации вступят в силу 3 изменения, касающиеся водителей автомобилей.
Evo-rus.com вчера в 09:49
53
Политика

Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии

Президент России Владимир Путин предложил коллегам из Ирана и Турции Хасану Роухани и Тайипу Эрдогану подумать, как в условиях санкций наладить "по соответствующим каналам" гуманитарную помощь Сирии.
РИА Новости 08:18
18
Политика

Голосование за поправки: Голос мэра Якутска подделали в фотошопе

В социальных сетях распространяется фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой во время голосования за поправки в Конституцию России с бюллетенем, в котором отмечена графа «За».
Якутия.Инфо 05:24
Политика

Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
5
Политика

Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами

Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
2
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали ТРЦ «Гринвич»

Из здания вывели 750 человек В Екатеринбурге эвакуировали самый крупный торговый центр города "Гринвич".
Коммерсантъ Екатеринбург 06:22
4
Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
96
Общество

Американцы скупили весь глобальный запас лекарства от COVID-19

Практичная запасливость эгоистичных американцев означает, что на предстоящие месяцы остальные страны останутся с крошечными запасами этого препарата.
Российская газета 07:48
5
Общество

Беглов заявил о проверке СК конфликта полиции с журналистом на участке

РБК 07:51
63
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС вчера в 09:33
486
Кино

Nickelodeon выпустит новый мультфильм про «Черепашек-ниндзя»

Стоит отметить, что в 2007 году в прокат вышел полнометражный мультфильм, который совместными усилиями создали Warner Bros.
Inc-news.ru 05:00
5
Здоровье

В Челябинске рассказали о новых требованиях при посещении детсадов

Во всех детских садах города проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия: это регулярная дезинфекционная обработка помещений и уличных площадок, утренний фильтр, регулярный осмотр медработником, а также обязательный масочный режим для родителей, приводящих детей.
Российская газета 07:16
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное