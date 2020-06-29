Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 626

Политика Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Общество В Воронеже рестораны откроют летние веранды Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований. 5

Гаджеты Huawei снова стал мировым лидером по продаже смартфонов Как сообщает ToDay News Ufa, нашумевшая компания Huawei удержала первое место в рейтинге лидеров мирового рынка смартфонов. 13

Общество Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области? Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.

Политика Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве. 38

Политика Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки. 1

Происшествия СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России. 9

Политика Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии Президент России Владимир Путин предложил коллегам из Ирана и Турции Хасану Роухани и Тайипу Эрдогану подумать, как в условиях санкций наладить "по соответствующим каналам" гуманитарную помощь Сирии. 18

Политика Голосование за поправки: Голос мэра Якутска подделали в фотошопе В социальных сетях распространяется фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой во время голосования за поправки в Конституцию России с бюллетенем, в котором отмечена графа «За».

Политика Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве. 5

Политика Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным. 2

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы. 96

Кино Nickelodeon выпустит новый мультфильм про «Черепашек-ниндзя» Стоит отметить, что в 2007 году в прокат вышел полнометражный мультфильм, который совместными усилиями создали Warner Bros. 5