Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Общество
Более 80 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в Москве в этом году
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в этом году более 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве.
RT на русском 04:39
Здоровье
Коронавирус: последние новости 29 июня. COVID-19 повышает риск ожирения и диабета, Минтруд разъяснил порядок перечисления детских выплат
Сегодня ночью число жертв в мире превысило 500 тыс. По состоянию на 29 июня 06:24 скончались 504 864 пациента (+2 134).
URA.Ru вчера в 23:00
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Общество
Кинотеатры в России откроются с 15 июля
Российские кинотеатры откроются с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ 05:18
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Здоровье
Брутальные мужчины рискуют заболеть коронавирусом в тяжелой форме
У брутальных мужчин коронавирус чаще других может протекать в тяжелой форме, заявила в интервью изданию «Комсомольская правда» завкафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова.
MOS.news 01:54
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Общество
Коронавирус выявлен у почти 40 сотрудников МИД России
Лавров отметил, что почти четыре десятка случаев заражения выявлены в центральном аппарате МИД и представительствах в российских регионах.
REGNUM 04:47
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК 27 июня в 17:02
Шоу-бизнес
Шнуров написал матерный стих о нападении на Собчак в монастыре
Instagram Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о нападении на Ксению Собчак и ее съемочную группу в монастыре на Урале.
РЕН ТВ вчера в 08:27
Общество
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%
Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:24
Культура
Учитель рассказал о новом фильме с обнаженной Асмус
Режиссер Алексей Учитель рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева «Китобой», в эротической сцене которого снялась актриса Кристина Асмус.
Lenta.ru 03:30
Происшествия
В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды
Московские оперативники задержали четверых организаторов финансовой пирамиды, обманувших около 250 человек более чем на 300 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 05:02
Происшествия
В Феодосии ребенка унесло в море на надувном круге
Krym.News 02:55
Авто
Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan
Бюджетный кроссовер обогнал по популярности прежнего бестселлера марки - Volkswagen Tiguan (16 тыс экз.), а также южнокорейского лидера продаж Kia Sportage (9 тыс шт.).
Car.ru вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
Национальный родительский комитет (НРК) предложил не лишать работающих родителей и опекунов детей-инвалидов государственного пособия.
Известия 00:05
Общество
Международное железнодорожное сообщение могут открыть в 2020 году
Ранее на фоне пандемии РЖД полностью прекратили курсирование международных пассажирских поездов.
ТАСС 05:01
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК вчера в 20:26
Политика
Ведущий ГТРК «Красноярск» уволился в знак протеста против поправок в Конституцию
Ведущий программы «Вести» на ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов 29 июня уволился в знак протеста против поправок к Конституции.
Телеканал RTVI 05:43
Футбол
«Анжи» получил лицензию РФС на следующий сезон
Махачкалинский «Анжи» будет допущен к сезону-2020/2021 под эгидой российского футбольного союза (РФС).
Евро-футбол.ру 05:20
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии
Политик призвал не возвращаться к граница 1921 года. Александр Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии.
Piter.tv 02:44