Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Общество
В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 27 июня в 05:10
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Разрушение экосистем приведет к новым серьезным пандемиям
Исследование сотрудников Исследовательской лаборатории Greenpeace при Университете Эксетера и Университета Западной Англии показало, что в нетронутых экосистемах пандемии отмечаются лишь в редких случаях.
Evo-rus.com 13:23
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
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Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля
В 18.30 в Санкт-Петербурге на поле выйдут "Зенит" и "Спартак". Финал Кубка России запланирован на 25 июля. Встреча пройдет в Екатеринбурге.
Вести.Ru 14:04
Общество
Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии
"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
РИА Новости 13:16
Общество
Адвокат допустил уголовное преследование Волочковой
Поведение балерины Анастасии Волочковой в нижегородском селе Дивеево во время беседы с полицейскими может стать основанием для возбуждения уголовного дела.
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Происшествия
Пожар во владимирском драмтеатре потушен
Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами.
Известия 12:35
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости 12:19
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Происшествия
Суд вынес приговор главному архитектору Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону, 29 июня 2020, 18:34 — REGNUM Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону поставил точку в уголовном деле в отношении главного архитектора областного центра.
REGNUM 11:34
Происшествия
Липецкого подростка убило током во время купания
Липецк, 29 июня 2020, 16:04 — REGNUM В Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб в своей квартире во время купания от удара током, сообщил портал LipetskMedia.
REGNUM 09:04
Экономика
Акции Coty взлетели после сделки с Ким Кардашьян
Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 21:05 — REGNUM Котировки компании Coty на фондовом рынке США 29 июня взлетели на 8,7% после объявления о сделке с компанией телезвезды Ким Кардашьян.
REGNUM 14:05
Политика
Белый дом: разведка США не имеет фактов о сговоре РФ с талибами
В Белом доме заявили, что разведка США не готова признать достоверными утверждения американских СМИ о причастности России к выплате вознаграждений за убийство американских военнослужащих.
РЕН ТВ 14:43
Шоу-бизнес
Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну
По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Кентукки
Известия вчера в 01:07
Общество
У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке
Расследователи «Открытых медиа» обнаружили московскую квартиру у семейства главы Чечни Рамзана Кадырова.
Собеседник 06:15
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Авто
Chery готовит обновленный кроссовер Tiggo 2 для России
В отличие от дорестайлингового варианта обновленный Tiggo 2 получит измененную, но узнаваемую внешность.
Tvoe-avto.com 10:17
Здоровье
Доктор Мясников оценил страхи о «чипизации» через вакцину
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников с иронией отреагировал на слухи о том, что через вакцинацию людей якобы планируют «чипировать».
Взгляд.ру 13:31