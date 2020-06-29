Экономика

ВедомостиВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
Читать в источнике
Комментировать1,7K
с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС29 июня в 01:06

Подробнее о событии

Возможно ли падение доллара до 60 рублей к концу 2020 года?

Общественная служба новостей06:30

Греф дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года

REGNUM08:06

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС29 июня в 01:06

Нефть и нет: аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным

Известия29 июня в 17:01

Эксперты назвали прогноз Грефа по курсу рубля слишком оптимистичным

РБК29 июня в 13:09

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русском29 июня в 07:50

Доллар на авось. Глава Сбербанка ожидает рекордного укрепления рубля

Life.ruвчера в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Экономика

Полковник ИГНАТЕНКО наконец возглавил тюменское УЭБ и ПК

В среду, 24 июня, на Соборной площади в центре Омска состоялся приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне парад, перенесенный с традиционного 9 мая на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.
Коммерческие Вести вчера в 22:28
Экономика

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости 17:37
Шоу-бизнес

80-летнего Виторгана осудили за непристойное видео с 2-летней дочерью

Подписчики обрушились с критикой на 80-летнего актера, за ролик в котором его двухлетняя дочь Этель, находясь в неудобной ситуации, отвечает на вопросы жены артиста Ирины.
Слово и Дело 08:23
20
Культура

Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ 21:02
12
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
3,2K
Политика

ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми.
Lenta.ru 16:00
785
Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
764
Космос

«Роскосмос»: космический корабль Илона Маска небезопасен

По мнению специалистов из «Роскосмоса», идея расположить «жидкостные двигатели огромной тяги прямо за стенкой кабины», была не самой удачной.
Машины и Механизмы 29 июня в 14:20
1,7K
Политика

Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
6
Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Новый Suzuki Across очень сильно напоминает Toyota RAV4 актуального поколения, за исключением некоторых деталей экстерьера и шильдиков.
SpeedMe 17:22
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости 19:50
67
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29
293
Авто

Focus (Германия): российское культовое авто изгоняют из Европы, последняя надежда — Путин? (Focus)

ИноСМИ 17:57
307
Шоу-бизнес

Виктория Боня призналась, что страдает без мужа

Экс-участница «Дом-2», светская львица Виктория Боня, расставшись с предпринимателем Пьером Андюраном, стала гораздо скрытнее в вопросах личной жизни.
Gazeta.SPb 20:35
2
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924

За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
RT на русском 28 июня в 22:35
190
Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
1,3K
Общество

Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

РИА Новости 16:16
2
Общество

Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены

По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом.
ФАН 06:36
11
Культура

Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США

Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
14
Авто

Китайский аналог Rolls-Royce и Aurus продолжает ставить рекорды продаж

Бренд премиальных китайских автомобилей Hongqi является прямым конкурентом и аналогом российского Aurus и британского Rolls-Royce.
Слово и Дело 07:27
1
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
322
Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС 21:02
Кино

В Marvel рассказали, что стало с Камнями бесконечности

РИА Новости 21:05
Общество

На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса

Комиссия приостановила подсчет бюллетеней на одном из столичных участков в столичном районе Раменки из-за подозрения на вброс бюллетеней в избирательную урну, который был зафиксирован с помощью камер видеонаблюдения.
РБК 19:12
74
Футбол

«Зенит» интересуется игроком «Спартака»

Фонтанка.Ру 15:35
Политика

За поправки проголосовали 78% россиян после обработки 95% протоколов

В Москве на очном голосовании после обработки 80% протоколов поправки поддержали 65,7% избирателей.
Коммерсантъ 17:00
8,5K
Общество

ГП потребовала удалить обращение схиигумена о поправках в Конституцию

Генеральная прокуратура России потребовала удалить с видеохостинга YouTube видеообращение схиигумена Сергия (Николая Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 19:41
11
Политика

Олег Хорохордин сдал тест на коронавирус. Результат отрицательный

Результат оказался отрицательным, вирус не выявлен, сказал пресс-секретарь главы Михаил Максимов.
Новости Горного Алтая 12:09
Космос

В пределах Млечного Пути может существовать не более 35 разумных миров

SM News 13:53
1
Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4

Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили 10:57
22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное