Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Экономика Полковник ИГНАТЕНКО наконец возглавил тюменское УЭБ и ПК В среду, 24 июня, на Соборной площади в центре Омска состоялся приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне парад, перенесенный с традиционного 9 мая на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

Экономика Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон» НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.

Шоу-бизнес 80-летнего Виторгана осудили за непристойное видео с 2-летней дочерью Подписчики обрушились с критикой на 80-летнего актера, за ролик в котором его двухлетняя дочь Этель, находясь в неудобной ситуации, отвечает на вопросы жены артиста Ирины. 20

Космос «Роскосмос»: космический корабль Илона Маска небезопасен По мнению специалистов из «Роскосмоса», идея расположить «жидкостные двигатели огромной тяги прямо за стенкой кабины», была не самой удачной. 1,7K

Политика Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами» Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. 6

Авто Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4 Новый Suzuki Across очень сильно напоминает Toyota RAV4 актуального поколения, за исключением некоторых деталей экстерьера и шильдиков.

Происшествия Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». 67

Происшествия Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924 За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924. 190

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,3K

Общество Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом. 11

Общество На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса Комиссия приостановила подсчет бюллетеней на одном из столичных участков в столичном районе Раменки из-за подозрения на вброс бюллетеней в избирательную урну, который был зафиксирован с помощью камер видеонаблюдения. 74