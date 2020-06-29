Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 09:25, Ашберн
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Происшествия
Три человека госпитализированы после пожара на северо-востоке Москвы
Три человека госпитализированы после пожара в доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы.
RT на русском 08:40
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Общество
В Тульской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса
В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
7 новостей 09:05
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Общество
Греф сообщил о краже у него $2 тыс. кибермошенниками
Глава Сбербанка Герман Греф однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки.
РБК 01:42
Космос
На самом большом спутнике Сатурна обнаружены таинственные структуры
Недавно группа ученых детально исследовала самый большой спутник планеты Сатурн.
Актуальные Новости вчера в 13:38
Общество
Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
Lenta.ru 05:53
Финансы
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма
Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК 06:44
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Общество
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату
Российская газета 08:36
Общество
Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США
Национальная служба новостей 05:47
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Число проголосовавших по поправкам онлайн превысило 1 млн человек
В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%.
РБК 08:19
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 03:49
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости вчера в 07:19
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Обновлено в 15:49 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры снова откроются 15 июля.
BFM.ru 08:50
Общество
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
Шоу-бизнес
Коклюшкин: Брухунова не подходит Петросяну
Коллега юмориста Виктор Коклюшкин выразил уверенность, что Брухунова не подходит Петросяну.
Pravda.Ru 09:10
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Происшествия
В Ростове из-за отказа двигателя экстренно сел самолет
Правоохранительные органы проводят проверку в связи с экстренным приземлением самолета в международном аэропорту Платов.
Российская газета 07:20
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком
Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор 05:30
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня.
Компания 05:37