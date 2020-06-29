Экономика

ВедомостиВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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с чего всё началось

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС01:06

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Маловероятно: экономист не согласился с прогнозом Грефа об укреплении рубля

News.ru05:19

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля

RT на русском07:50

Греф: К концу года российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар

Эхо Москвы07:33

«Доллар подешевеет до 60 руб». В чем хранить деньги: рубль или биткоин

РБК09:25

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Вести.Ru02:15

Греф предсказал укрепление рубля до 60-62 рублей за доллар

Московский Комсомолец01:22

Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

ТАСС01:06
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем

Российские истребители вылетали на перехват двух самолетов ВВС США над нейтральными водами Черного моря, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.
Российская газета 09:41
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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Здоровье

Семь бригад московских врачей вернулись домой из регионов

Семь бригад московских врачей, отправившиеся в регионы для борьбы с COVID-19, вернулись домой, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в понедельник.
РИА Новости 09:14
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Политика

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru 09:20
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Политика

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
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Политика

Песков оценил решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил сделать выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до трех лет, а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:17
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Энергетика

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

Предыдущие рекордные значения были зафиксированы 17 и 18 июня. По итогам торгов 17 июня цена АИ-95 достигала 56,7 тыс. рублей за тонну.
RT на русском 10:15
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
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Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
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Происшествия

«Езжайте в Петербург, у нас ковид». В областной больнице из-за коронавируса отказали в помощи ребёнку, который повредил глаз

В Выборгском районе Ленобласти коронавирус настолько захватил больницу, что неотложную помощь не смог получить ребёнок с тяжёлыми травмами, которого родители доставили к порогу медучреждения.
Фонтанка.Ру 10:15
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
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Общество

Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд рублей по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском вчера в 18:31
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Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Кино

Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»

Piter.tv вчера в 09:05
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Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
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Происшествия

Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо

Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16
18
Происшествия

Адвокат Соколова попросил «улучшить» слух подзащитному

Как передает корреспондент ИА REGNUM, после нервного срыва у подсудимого из-за желания стороны обвинения закрыть часть судебного заседания от общественности из-за оглашения конфиденциальной переписки потерпевшей с обвиняемым, адвокат Сергей Лукьянов попросил судью оборудовать место, в котором во время заседания содержится Соколов, усилителем звука.
REGNUM 09:57
37
Здоровье

Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19

Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 08:13
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Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
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Общество

Назван способ экономии при уплате нового налога на воду

Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Экономика

В России создадут резерв из 300 млн масок

Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
ТАСС 08:27
Здоровье

Названы главные опасности жары для здоровья

Evo-rus.com 05:51
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Общество

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
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Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Экономика

Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия 26 июня в 17:56
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Футбол

«Кристал Пэлас» — «Бернли»: какие ставки предлагают наши эксперты

29 июня состоится матч 32-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Бернли».
Bookmaker-ratings.ru 04:14
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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