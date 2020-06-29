Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
Читать в источнике
Оценить462
с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Здоровье
Россиянам назвали провоцирующие старение продукты
Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие.
Lenta.ru вчера в 06:41
Политика
Мишустин уволил замглавы Минкомсвязи Соколова, отвечавшего за информационную безопасность
Соколов занимал пост замминистра связи и массовых коммуникаций с 2014 года, занимался вопросами информационной безопасности и курировал исполнение одноименного федерального проекта нацпроекта "Цифровая экономика".
ТАСС 03:53
Общество
Жителей Сибири предупредили о разрушении городов в регионе
ФедералПресс вчера в 11:24
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия вчера в 08:11
Транспорт
«Автодор» объявил цену проезда по ЦКАД
Новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье открыт с 29 июня — длиной 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе.
Вести.Ru 03:10
Общество
Около 40 сотрудников МИД России переболели коронавирусом
Несколько десятков сотрудников МИД России переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, один человек скончался, рассказал глава ведомства Сергей Лавров в интервью RT.
RT на русском 04:06
Общество
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
Кино
Первый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar появился в Сети
Анимационные студии Pixar и Disney готовятся к выпуску мультфильма "Душа", трейлер которого уже появился на официальном YouTube-канале студии Pixar.
Народные новости вчера в 13:53
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июня 2020, 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
REGNUM 03:58
Армия и оружие
Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72
Планы индийского руководства по приобретению 1770 единиц перспективной боевой техники, которые должны прийти на смену устаревающим танкам Т-72, были озвучены СМИ Индии еще осенью 2018 года.
Политика Сегодня 27 июня в 02:38
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК вчера в 20:26
Кино
Лукерья Ильяшенко о постельных сценах в «Сладкой жизни», хейтерах и «Последнем герое»
RT на русском 03:58
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Политика
Япония выступила за сохранение нынешнего формата G7
Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга прокомментировал намерение американского президента Дональда Трампа пригласить на саммит G7 в 2020 году лидеров России, Южной Кореи, Индии и Австралии.
Газета.Ru 03:32
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Авто
Kia остановила продажи Seltos в России из-за конструктивного дефекта
В России приостановлены продажи одной из самых продаваемых моделей марки - кроссовера Seltos.
Российская газета 01:00
Армия и оружие
В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море
Piter.tv 00:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков рассказал о любви к детям Полины Гагариной
Фотограф опубликовал в личном микроблоге пост, где сообщил, что больше не живет с супругой, но при этом они сохранили хорошие отношения и продолжают с любовью заботиться о их детях.
Вокруг ТВ 02:29
Общество
Греф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
Киберспорт
В патче 7.27 для Dota 2 исправили баг с работой Blade Mail
CyberSport.ru 03:26
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Культура
Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении
Новый фильм Netflix рассказывает об исландских певцах Ларсе Эрикссоне и Сигрите Эриксдоттир и их участии в Евровидении.
Вечерняя Москва 02:22