Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Футбол Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля В 18.30 в Санкт-Петербурге на поле выйдут "Зенит" и "Спартак". Финал Кубка России запланирован на 25 июля. Встреча пройдет в Екатеринбурге.

Здоровье В Коми заработали рестораны и кафе С понедельника в регионе разрешена работа учреждений общественного питания, возобновлено оказание плановой медицинский помощи, за исключением городов Воркуты и Усинска, где наблюдаются очаги коронавирусной инфекции, сообщил врио главы Коми Владимир Уйба.

Экономика Делягин описал, как у россиян могут отобрать сбережения Свое мнение Делягин выразил, отвечая одному из своих подписчиков о том, легко ли либералам отобрать средства россиян, пишет ИА DEITA.RU. 9

Происшествия В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти. 9

Политика Лидер Black Lives Matter в Нью-Йорке призывает лишить полицию денег Глава нью-йоркского отделения Black Lives Matter Хоук Ньюсом предложил лишить полицию США финансирования.

Культура Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru. 159

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 348

Общество ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения. 807

Общество Минобрнауки перечислило наиболее востребованные профессии Медицинские, педагогические и IT-специальности являются на данный момент наиболее востребованными в России, заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда. 1

Общество Врач назвал отличительную черту всех долгожителей Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН». 2