Экономика
ВедомостиГреф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60.
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новости 12:25
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Компания Sony представила кинематографический трейлер новой игры — Ghost of Tsushima.
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Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
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С 2016 года у домашних свиней в Китае доминирует вирус гриппа, геном которого сочетает признаки штаммов вируса свиного гриппа H1N1, которые вызвали пандемию 2009 года, и североамериканского реассортантного (сочетающего в себе гены сразу нескольких разновидностей вируса) штамма, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
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Кодзима работает над Death Stranding 2?
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Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
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Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
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Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
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