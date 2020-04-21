Коронавирус
КомпанияГреф спрогнозировал затяжной кризис из-за коронавируса
Кризис в мировой экономике может продлиться год-два при отсутствии вакцины от коронавируса, заявил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он также заявил, что некоторым банкам к концу года может потребоваться помощь властей.
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с чего всё началось
«Если первый период времени мы исходили из того, что сейчас переживем пик кризиса и вернемся к очной жизни — будет быстрое падение и быстрый отскок, то сегодня я лично вижу себе ситуацию совершенно иначе», — признался Греф в интервью «Сбербанк.ТВ»Евразия Daily08:15
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Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
Автоновости дня 04:40
Общество
Кадыров посоветовал всем мужчинам побриться наголо
Грозный, 20 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в условиях необходимости соблюдения режима самоизоляции и закрытия парикмахерских мужчинам самое время побриться наголо.
REGNUM вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Футбол
Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что после пандемии коронавируса клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придётся учиться жить по средствам.
RT на русском 14:35
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Происшествия
В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%
Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
ТАСС 23:04
Происшествия
Начальник соцзащиты в Тынде устроила на работу «мертвые души»
В Тынде 45-летняя руководитель управления соцзащиты населения попалась на присвоении и подлоге служебных документов.
ИА Порт Амур 21:18
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия 17:18
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
Общество
В Якутии выявили 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Всего на 22 апреля в Якутии зарегистрировано 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 23 — на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 16 человек полностью выздоровели, 87 получают лечение: 42 — в Алдане, 27 — в Якутске, десять — в Сунтарах, пять — в Ленске, два — в Вилюйске, один — в Мирном.
REGNUM 22:58
Политика
«Коммерсант» узнал возможные даты голосования по Конституции
В качестве возможных дат власти обсуждали 24 июня или 8 июля. Об этом журналистам рассказали близкие к администрации президента источники.
URA.Ru 21:03
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Технологии
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета 22:18
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Игры
24 апреля NVIDIA GeForce Now вскоре останется без игр Warner Bros
Сегодня NVIDIA предупредила об удалении игр Warner Bros.
Inc-news.ru 15:12
Общество
Роспотребнадзор попросил магазины продавать только фасованные продукты
В Роспотребнадзоре призвали исключить в магазинах и супермаркетах самостоятельное взвешивание продуктов и продавать только фасованные продукты, пишет «Интерфакс».
UfaTime.ru 15:02
Технологии
Врач назвал самый опасный гаджет во время пандемии
Бездумное использование мобильных телефонов во время режима самоизоляции может испортить зрение навсегда.
РИА Новости 22:45
Интернет
Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
Здоровье
В медцентры Минобороны поставят около полумиллиона единиц медтехники
В многофункциональные медицинские центры Минобороны будет поставлено более полумиллиона единиц медтехники.
РЕН ТВ 22:15
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 12:11
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа».
Компания вчера в 07:49
Культура
Колян Наумов и $420 млн: «Реальные пацаны» возвращаются на ТНТ
Телепрограмма 07:47
Космос
«Пылевые вихри» могут существовать на Титане
Пылевые вихри, вероятно, являются если не доминирующим механизмом, то одним из самых важных механизмов для поднятия пыли в атмосфере.
AstroNews.ru вчера в 09:15
Здоровье
В Бурятии число случаев коронавируса достигло 163
По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии на 22 апреля, в республике зарегистрировано 163 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:12
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Общество
Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения» после пандемии коронавируса.
РБК 21:34
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Кино
Премьеру нового «Бэтмена» перенесли из-за коронавируса
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов, в том числе продолжения франшизы "Бэтмен" (The Batman, 2021).
ТАСС 00:00
Общество
Безработные тюменцы получат 3000 рублей на каждого ребенка
Жители Тюменской области, потерявшие работу, получат дополнительно по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Тюменская область сегодня 01:00