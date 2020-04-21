с чего всё началось

Кризис в мировой экономике может продлиться год-два при отсутствии вакцины от коронавируса, заявил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он также заявил, что некоторым банкам к концу года может потребоваться помощь властей.

Общество Кадыров посоветовал всем мужчинам побриться наголо Грозный, 20 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в условиях необходимости соблюдения режима самоизоляции и закрытия парикмахерских мужчинам самое время побриться наголо. 1,2K

Шоу-бизнес Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности. 5

Футбол Хохлов считает, что в РПЛ «раздутые» зарплаты Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что после пандемии коронавируса клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) придётся учиться жить по средствам.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи. 17

Происшествия В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75% Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.

Происшествия Начальник соцзащиты в Тынде устроила на работу «мертвые души» В Тынде 45-летняя руководитель управления соцзащиты населения попалась на присвоении и подлоге служебных документов.

Экономика Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов 22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц. 497

Общество В Якутии выявили 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией Всего на 22 апреля в Якутии зарегистрировано 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 23 — на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 16 человек полностью выздоровели, 87 получают лечение: 42 — в Алдане, 27 — в Якутске, десять — в Сунтарах, пять — в Ленске, два — в Вилюйске, один — в Мирном.

Политика «Коммерсант» узнал возможные даты голосования по Конституции В качестве возможных дат власти обсуждали 24 июня или 8 июля. Об этом журналистам рассказали близкие к администрации президента источники.

Общество В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать». 3,8K

Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 843

Общество Роспотребнадзор попросил магазины продавать только фасованные продукты В Роспотребнадзоре призвали исключить в магазинах и супермаркетах самостоятельное взвешивание продуктов и продавать только фасованные продукты, пишет «Интерфакс». 136

Технологии Врач назвал самый опасный гаджет во время пандемии Бездумное использование мобильных телефонов во время режима самоизоляции может испортить зрение навсегда.

Интернет Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.

Здоровье В медцентры Минобороны поставят около полумиллиона единиц медтехники В многофункциональные медицинские центры Минобороны будет поставлено более полумиллиона единиц медтехники.

Экономика В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". 2,2K

Общество Жители Владикавказа вышли на митинг против самоизоляции Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. На центральной площади города собрались сотни человек, передает «МБХ медиа». 9,8K

Космос «Пылевые вихри» могут существовать на Титане Пылевые вихри, вероятно, являются если не доминирующим механизмом, то одним из самых важных механизмов для поднятия пыли в атмосфере.

Здоровье В Бурятии число случаев коронавируса достигло 163 По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии на 22 апреля, в республике зарегистрировано 163 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. 113