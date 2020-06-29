Экономика
ТАССГреф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года
Глава Сбербанк рассказал, что в разгар карантина дни и ночи шел поиск решений выхода из сложившейся ситуации.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.ТАСС01:01
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Экономика
В регионах РФ с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как сообщает ToDay News Ufa, нововведения коснутся сферы услуг ЖКХ. Это коснется абсолютно всех регионов России.
ToDay News Ufa 00:02
Общество
Греф сообщил о краже у него $2 тыс. кибермошенниками
Глава Сбербанка Герман Греф однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки.
РБК 01:42
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
Происшествия
Главврач Коммунарки прокомментировал сообщения о мешках для трупов
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших.
RT на русском 01:27
Экономика
Греф рассказал о хороших отношениях Сбербанка и «Яндекса»
Глава Сбербанка Герман Греф опроверг возможный "развод" Сбербанка и "Яндекса" и заявил, что назрела необходимость реструктуризации бизнеса.
ТАСС 01:04
Экономика
Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%
В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд.
РБК 00:01
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv 00:32
Политика
Газопровод «Северный поток-2» снова заставил НАТО нервничать
Американский сенатор Тед Круз подчеркнул, что "Северный поток – 2" представляет собой угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.
Экономика сегодня 00:31
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
Политика
Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на параде Победы в Москве
На параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Следствие осталось при своем мнении, что две старшие сестры виновны в умышленном убийстве, а младшая, которая на момент преступления была несовершеннолетней, должна быть направлена на принудительное лечение.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
В Карелии возросло суточное выявление новых случаев коронавируса
Петрозаводск, 27 июня 2020, 12:00 — REGNUM За последние сутки в Карелии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 27 июня в 05:00
Происшествия
В «Норникеле» заявили об отсутствии угроз утечки отходов в Норильске
Красноярск, 28 июня 2020, 11:36 — REGNUM На Талнахской обогатительной фабрике в Норильске, входящей в состав компании «Норникель», нет угрозы утечки технологических отходов и происходил слив оборотной воды.
REGNUM вчера в 04:36
Футбол
«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в последнем четвертьфинальном матче Кубка Англии.
РБК 01:38
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости вчера в 15:36
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Здоровье
Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса
У «брутальных мужчин» коронавирус может протекать в тяжелой форме.
Lenta.ru вчера в 23:49
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
ЖКХ
В Волгоградской области озвучены тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
В Волгоградской области с 1 июля изменятся тарифы на оплату ЖКХ.
Южный Федеральный вчера в 21:07
Общество
В Кузбассе число умерших пациентов с коронавирусом достигло 10
Газета Кемерова 00:20
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ вчера в 06:35