Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.

В похожей ситуации оказался и Сергей Кириенко, когда вскоре после его назначения премьером случился дефолт 1998 года. Греф посочувствовал правительству Мишустина и рассказал, что кабинет министров работал сутками в поиске оперативных вариантов выхода из положения.

Греф заявил о сходстве ситуации с коронавирусом и дефолта 1998 года

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