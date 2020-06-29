Коронавирус

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйГреф заявил о сходстве ситуации с коронавирусом и дефолта 1998 года

В похожей ситуации оказался и Сергей Кириенко, когда вскоре после его назначения премьером случился дефолт 1998 года. Греф посочувствовал правительству Мишустина и рассказал, что кабинет министров работал сутками в поиске оперативных вариантов выхода из положения.
Читать в источнике
Комментировать14
Герман Греф
Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.
— Герман Греф, российский государственный деятельРоссийская газета 01:54
с чего всё началось

Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.
ТАСС01:01

Подробнее о событии

Греф сравнил работу правительства в эпидемию с дефолтом 1998 года

Телеканал 360°02:25

Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года

Российская газета01:54

Греф сравнил эпидемию коронавируса с дефолтом 1998 года

Взгляд.ру01:08

Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года

News.ru01:30

Греф: Российская экономика проходит текущий кризис лучше прогнозов

РЕН ТВ01:11

Греф сравнил смену правительства до пандемии с приходом Кириенко перед дефолтом

Коммерсантъ01:49

Греф предложил усилить поддержку венчурной и IT-отрасли на фоне кризиса

ТАСС01:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:45, Ашберн
Футбол

Кокорин на дне рождения друга нарушил требования социальной дистанции

ProstoProSport 00:00
2
Общество

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

РБК вчера в 20:26
451
Общество

Более 1 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки

Еще 1007 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за минувшие сутки.
Известия 02:16
520
Армия и оружие

Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС

Стоимость сделки оценивается в 156 млрд рублей. Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС.
Piter.tv 01:46
45
Политика

Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
972
Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
РИА Новости 01:29
386
Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
132
Экономика

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

Среди основных причин падения рынка в 2020 году Покровский называет сокращение покупательной способности населения и инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие.
РБК 00:01
8
Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
14
Происшествия

Дело возбудили в отношении убившего хаски охотника в Челябинске

Известия 01:43
616
Общество

Греф сообщил о краже у него $2 тыс. кибермошенниками

Глава Сбербанка Герман Греф однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки.
РБК 01:42
2
Политика

На Украине высмеяли книгу о конституции с упоминанием шумеров

Украинцы издание высмеяли и раскритиковали, как за неуместное упоминание шумеров, так и за показавшиеся многим уродливыми иллюстрации.
Известия вчера в 21:28
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа 02:30
308
Политика

Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
68
Кино

Премьера фильма «Мулан» перенесена на август

Disney вновь перенесли премьеру фильма «Мулан» теперь уже на 21 августа 2020 года.
Inc-news.ru 27 июня в 17:11
4
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
661
Транспорт

Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
ТАСС 02:43
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
924
Финансы

Доллар и евро готовы побить рекорд роста середины июня

Последние дни июня на внутреннем валютном рынке с высокой вероятностью пройдут под знаком ослабления российской валюты.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами

Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
298
Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
21
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
80
Игры

Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru вчера в 03:44
5
Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
59
Происшествия

Защита Шамсутдинова планирует просить о суде присяжных

Газета.Ru 01:45
1
Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Известия вчера в 08:11
255
Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
695
Общество

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
55
Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru вчера в 10:13
1K
Автоспорт

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме

Car.ru 00:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное