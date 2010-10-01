Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года

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