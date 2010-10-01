Экономика
ТАССГреф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года
Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Газета.Ru вчера в 18:12
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Экономика
Отмена льгот по НДС для софта не понравилась финансистам
Отмена льгот по НДС для софта не понравилась финансистам Банкиры выступают резко против предложения правительства компенсировать потери бюджета от налогового маневра в IT-отрасли за счет отмены льгот по НДС для программного обеспечения (ПО).
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Общество
Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%
Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции по состоянию на 20:00 28 июня достигла 80,29%.
РБК вчера в 13:07
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия вчера в 17:46
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
«Убивают все живое». Как на Украине рубят лес и добывают янтарь
РИА Новости 01:00
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com 27 июня в 10:39
Экономика
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 27 июня в 06:08
Технологии
Компания Boston Dynamics представила домашнюю модель робота-собаки
Компания Boston Dynamics разработала новую модель робота-собаки, предназначенную специально для использования в домашних условиях.
Goroday.ru вчера в 17:04
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости вчера в 07:47
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Политика
Штат Миссисипи может поменять флаг
Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Происшествия
На Урале завели дело об убийстве хаски на глазах хозяйки
Российская газета 01:05
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 27 июня в 11:58
Здоровье
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Политика
Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на Параде Победы в Москве
На Параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03
Шоу-бизнес
София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса
По словам Лаврова, из-за отсутствия концертов Ротару ежемесячно теряла около 14 млн рублей, на сегодняшний день потери составляют более 42 млн.
НТВ 27 июня в 04:43
Авто
В продаже появилась редкая Волга за 1,5 млн рублей
В Алтайском крае выставили на продажу редчайшую «Волгу» с пробегом более 217 тысяч километров.
Автоновости дня 00:05
Армия и оружие
Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС
Как заявил на своей странице в социальной сети Facebook министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир, Каир выразил желание закупить пятьсот российских танков Т-90 МС.
Военное дело вчера в 08:37