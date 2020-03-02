Экономика
ИзвестияСбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года
Сбербанк заработал 80 млрд руб. чистой прибыли за январь 2020 года. Об этом 2 марта сообщил председатель правления банка Герман Греф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Киберспорт
Большая часть игроков в Fallout 76 оказалась не заинтересована в PvP
В интервью USgamer Хайнс заявил, что игроки в Fallout 76 предпочитают сражениям с другими выжившими кооперативное прохождение заданий и другие PvE-активности.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Кино
«Зов предков» может принести студии Disney большие убытки
Приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смог проявить себя в кинопрокате.
Кино
Минкульт предложил режиссерам скинуться на штраф коллеге Дворцевому
Министр культуры РФ Ольга Любимова сегодня в Екатеринбурге высказалась по поводу ситуации со штрафом режиссера Сергея Дворцевого, который он должен заплатить Минкульту.
Кино
Disney опубликовала первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»
Съемки фильма завершились давно, первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года. Тем не менее картина оставалась на полке.
Технологии
Huawei отказывается от своего облачного бренда в России
Санкционные риски вынуждают Huawei отказаться от собственного бренда Huawei Cloud и перейти на партнерскую модель: совместно со Сбербанком компания будет развивать технологии на платформе SberCloud.
Хоккей
ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»
ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
Общество
Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности
Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Общество
Правозащитники предложили декриминализовать проституцию в России
Правозащитные организации направили в Минюст ряд замечаний к проекту нового кодекса об административных правонарушениях.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Политика
США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова
Минфин США исключил из санкционного списка две компании Эдуарда Худайнатова — АО «ННК» и «ННК-Приморнефтепродукт», сообщил 2 марта OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, которая курирует финансовые санкции).
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Шоу-бизнес
Николай Басков за время отпуска похудел и помолодел
Певец Николай Басков хорошо отдохнул. Кроме того, во время отпуска ему удалось сбросить лишние килограммы и даже помолодеть.
Фигурное катание
Тарасова пожелала здоровья завершившей карьеру фигуристке Сотниковой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Политика
США признали отсутствие угрозы странам Прибалтики со стороны России
Россия в настоящее время не является угрозой для Латвии, Литвы и Эстонии, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
Пенс анонсировал создание лекарства для лечения коронавируса к лету
Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что создание лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019 может быть разработано уже к лету 2020 года.
Наука
Стволовых клеток в яйцеклетках не существует
Одной из целей исследования и было выяснение того, существуют ли в яйцеклетках стволовые клетки.
Общество
Программу газификации для Забайкалья попросил разработать Совфед
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 марта обратилась к руководству «Газпрома» с просьбой разработать для Забайкальского края программу газификации.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Киберспорт
В Dota 2 обновили рейтинговую систему
В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Экономика
В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
Происшествия
На Алтае экс-министр купил внедорожник на средства для охраны лесов
В январе 2019 года в рамках госпрограммы по экологической безопасности министерство получило на эти цели 6 млн 200 тыс. рублей.