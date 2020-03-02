Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Сбербанк заработал 80 млрд руб. чистой прибыли за январь 2020 года. Об этом 2 марта сообщил председатель правления банка Герман Греф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Фабрика быстрых кредитов

Российская газета07:55

Греф доложил Путину о миллиардах прибыли и кредитной фабрике

БИЗНЕС Online06:52

Греф: кредитная фабрика – огромный прорыв

REGNUM07:45

«Мы построили кредитную машину». Греф рассказал Путину о достижениях Сбербанка

Life.ru06:48

Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Известия06:20

Греф заявил, что Сбербанк за январь 2020 года заработал 80 млрд рублей чистой прибыли

ТАСС06:13

Греф рассказал о планах по автоматизации выдачи кредитов малому бизнесу

Rambler News Service06:51
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Киберспорт

Большая часть игроков в Fallout 76 оказалась не заинтересована в PvP

В интервью USgamer Хайнс заявил, что игроки в Fallout 76 предпочитают сражениям с другими выжившими кооперативное прохождение заданий и другие PvE-активности.
Srnsk 07:21
Биатлон

Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова

Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Lenta.ru 19:08
Кино

«Зов предков» может принести студии Disney большие убытки

Приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смог проявить себя в кинопрокате.
OvideO.ru 12:58
Кино

Минкульт предложил режиссерам скинуться на штраф коллеге Дворцевому

Министр культуры РФ Ольга Любимова сегодня в Екатеринбурге высказалась по поводу ситуации со штрафом режиссера Сергея Дворцевого, который он должен заплатить Минкульту.
JustMedia 07:01
Кино

Disney опубликовала первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

Съемки фильма завершились давно, первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года. Тем не менее картина оставалась на полке.
Газета.Ru 07:33
Технологии

Huawei отказывается от своего облачного бренда в России

Санкционные риски вынуждают Huawei отказаться от собственного бренда Huawei Cloud и перейти на партнерскую модель: совместно со Сбербанком компания будет развивать технологии на платформе SberCloud.
Вести.Ru 21:20
Хоккей

ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»

ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
Спорт-Экспресс 13:45
Общество

Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности

Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
РИА Новости 18:35
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru 08:05
Общество

Правозащитники предложили декриминализовать проституцию в России

Правозащитные организации направили в Минюст ряд замечаний к проекту нового кодекса об административных правонарушениях.
Газета Кемерова 14:33
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

АБН вчера в 12:45
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Политика

США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова

Минфин США исключил из санкционного списка две компании Эдуарда Худайнатова — АО «ННК» и «ННК-Приморнефтепродукт», сообщил 2 марта OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, которая курирует финансовые санкции).
РБК 12:30
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:36
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости 17:19
Шоу-бизнес

Николай Басков за время отпуска похудел и помолодел

Певец Николай Басков хорошо отдохнул. Кроме того, во время отпуска ему удалось сбросить лишние килограммы и даже помолодеть.
Pravda.Ru 08:00
Фигурное катание

Тарасова пожелала здоровья завершившей карьеру фигуристке Сотниковой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.
RT на русском 11:50
Хоккей

Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Вести.Ru 00:45
Политика

США признали отсутствие угрозы странам Прибалтики со стороны России

Россия в настоящее время не является угрозой для Латвии, Литвы и Эстонии, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Известия 20:06
Общество

Пенс анонсировал создание лекарства для лечения коронавируса к лету

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что создание лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019 может быть разработано уже к лету 2020 года.
Московский Комсомолец 18:43
Наука

Стволовых клеток в яйцеклетках не существует

Одной из целей исследования и было выяснение того, существуют ли в яйцеклетках стволовые клетки.
MedikForum.ru 07:52
Общество

Программу газификации для Забайкалья попросил разработать Совфед

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 марта обратилась к руководству «Газпрома» с просьбой разработать для Забайкальского края программу газификации.
Московский Комсомолец Чита 07:55
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
РБК 10:00
Киберспорт

В Dota 2 обновили рейтинговую систему

В ночь на 3 марта разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2, в котором изменили систему рангов, вновь сделав единый рейтинг для поддержки и основы.
Dota2.ru 17:52
Экономика

В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
REGNUM 19:07
Происшествия

На Алтае экс-министр купил внедорожник на средства для охраны лесов

В январе 2019 года в рамках госпрограммы по экологической безопасности министерство получило на эти цели 6 млн 200 тыс. рублей.
Новый День 04:22
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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