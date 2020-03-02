Экономика
REGNUMГреф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
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Политика
Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию
В профильный комитет Госдумы поступили поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Политика
Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев
В скором времени в Евросоюз направятся миллионы сирийских беженцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает NTV.
Происшествия
Задержан проректор Севастопольского госуниверситета
Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Биатлон
Юрист назвал странными заявления адвокатов российских биатлонисток
CAS принял заявление российских адвокатов и будет требовать у МОК объяснения.
Политика
В Сочи госпитализировали кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания
Официально зарегистрированы три кандидата в президенты — лидер оппозиции Аслан Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и экс-министр экономики Руслан Ардзинба, сообщает РИА «Новости».
Армия и оружие
Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе
Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
Психиатр Аронович рассказал, как избежать выгорания на работе
Старейший психиатр скорой психиатрической помощи Санкт-Петербурга Олег Аронович рассказал в беседе с корреспондентом iReactor в ходе пресс-конференции под названием «Принудительное лечение – конфликт интересов общества и свободы личности» в Медиацентре «Патриот», как избежать эмоционального выгорания, а также предупредил, к каким заболеваниям это может привести.
Происшествия
Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат
На территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Общество
ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса
"Иными словами, вирус продолжает распространяться", - заявила фон дер Ляйен на специальной пресс-конференции в Брюсселе, в которой вместе с ней участвовали члены ЕК, отвечающие за здравоохранение, управление кризисными ситуациями, экономику, внутренние дела, транспорт.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Здоровье
В Ухане закрыли один из временных госпиталей
В китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год
Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
Экономика
ОЭСР дала прогноз по замедлению мировой экономики из-за коронавируса
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела ноябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году, уменьшив его до 2,4% с 2,9%, говорится в докладе организации.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Политика
Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»
Джонни Депп может вернуться в приключенческую франшизу "Пираты Карибского моря", сообщает "Газета.ру".
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на два этапа КМ по биатлону
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров сообщил состав команды на два ближайших этапа Кубка мира.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Общество
Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз
Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Политика
Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.