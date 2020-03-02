Экономика

REGNUMREGNUMГреф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли

По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
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«Я чуть с кресла не рухнул»: Рекордную прибыль Сбербанка оценил Пронько. Печальные выводы сделал Малофеев

Царьград08:23

Греф: кредитная фабрика – огромный прорыв

REGNUM07:45

Греф доложил Путину о миллиардах прибыли и кредитной фабрике

БИЗНЕС Online06:52

«Мы построили кредитную машину». Греф рассказал Путину о достижениях Сбербанка

Life.ru06:48

Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Известия06:20

Греф заявил, что Сбербанк за январь 2020 года заработал 80 млрд рублей чистой прибыли

ТАСС06:13

Фабрика быстрых кредитов

Российская газета07:55
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Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Происшествия

В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт

В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину.
Российская газета 09:27
Футбол

Месси создал больше всех голевых моментов за 5 лет

Исследовательский Центер CIES Football Observatory подвел итоги последней пятилетки среди игроков топ-5 чемпионатов (Английская Премьер-Лига, Серия А, Бундеслига, Ла Лига, Лига 1), создавших наибольшее количество голевых моментов у чужих ворот.
REGNUM 10:39
Происшествия

Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
РБК 10:00
Экономика

«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам

Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Газета.Ru вчера в 23:51
Общество

Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса

В Москве работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудникам на работе из-за коронавируса.
Lenta.ru 11:43
Общество

Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Lenta.ru 11:25
Политика

На Украине запустили телеканал для Донбасса

На Украине запустила в тестовом режиме государственный телеканал «Дом», который предназначен для вещания на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.
Rambler News Service 09:18
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Авто

Премиальный аналог Chevrolet Captiva ставит рекорды продаж

Компания General Motors и китайский автогигант SAIC вывели на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva в июне 2019 года.
Новые автомобили вчера в 00:06
Киберспорт

Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games

Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
МонаВиста 06:27
Армия и оружие

В Белоруссию приглашены британские морпехи

Военное обозрение вчера в 06:22
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Происшествия

Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Известия 02:22
Общество

Президент России прокомментировал ситуацию с коронавирусом

В России ситуация с коронавирусом находится под контролем.
Регион 64 вчера в 04:33
Политика

ФСБ хочет внести исключения в закон о невыездных экс-сотрудниках

ФСБ подготовила проект приказа, согласно которому в некоторых случаях экс-сотрудникам спецслужбы будет разрешаться выезжать за рубеж.
Коммерсантъ 10:19
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

Tvoe-avto.com 28 февраля в 13:48
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
РИА Новости 03:09
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Футбол

«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд

В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
LiveSport.ru вчера в 13:33
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Авто

В РФ начались продажи кроссовера Kia Seltos

В РФ состоялся старт продаж нового небольшого кроссовера Kia Seltos.
Новые автомобили 11:10
Игры

Ремейк «Мора» выйдет на PlayStation 4 уже 6 марта

Издательство tinyBuild объявило, что новый «Мор», также известный как Pathologic 2, выйдет на PlayStation 4 уже 6 марта.
Игромания.ру 03:56
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Lenta.ru 12:00
Гаджеты

Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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