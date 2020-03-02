Экономика
REGNUMГреф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
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Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова
"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Происшествия
У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус
В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Общество
Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда
В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Экономика
ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка
Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
Общество
В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы
В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
В ДТП в Москве погиб бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев, сообщил РИА "Новости" руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Происшествия
На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
Происшествия
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Общество
Песков: Путин не поручал возобновить расследование дела Листьева
Президент России Владимир Путин не поручал возобновить расследование убийства журналиста Владислава Листьева, завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
В России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью
В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Общество
Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.