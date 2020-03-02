Экономика

REGNUMREGNUMГреф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли

По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
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«Я чуть с кресла не рухнул»: Рекордную прибыль Сбербанка оценил Пронько. Печальные выводы сделал Малофеев

Царьград08:23

Греф доложил Путину о миллиардах прибыли и кредитной фабрике

БИЗНЕС Online06:52

Греф заявил, что Сбербанк за январь 2020 года заработал 80 млрд рублей чистой прибыли

ТАСС06:13

«Мы построили кредитную машину». Греф рассказал Путину о достижениях Сбербанка

Life.ru06:48

Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Известия06:20

Греф рассказал о планах по автоматизации выдачи кредитов малому бизнесу

Rambler News Service06:51

Греф: кредитная фабрика – огромный прорыв

REGNUM07:45
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Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова

"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Газета.Ru 08:58
Происшествия

У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус

В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.
Газета.Ru 07:38
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Lenta.ru 08:49
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru 01:25
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Политика

Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Общество

Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда

В сети появилась запись разговора мужа российской блогерши Катерины Диденко, погибшего на банной вечеринке, с продавцами сухого льда.
Lenta.ru 08:02
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
iReactor 08:49
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Армия и оружие

Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром

ИА Новороссия 02:35
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Происшествия

СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником

Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
РИА Новости 07:51
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Экономика

ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
ТАСС 07:36
Общество

В России могут пересчитать цену за отопление из-за тёплой зимы

В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы.
RT на русском вчера в 17:09
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

В ДТП в Москве погиб бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев, сообщил РИА "Новости" руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
Газета.Ru 07:50
Экономика

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Коммерсантъ 06:14
Происшествия

На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ

РИА Новости 07:40
Происшествия

СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Российская газета 06:40
Общество

Песков: Путин не поручал возобновить расследование дела Листьева

Президент России Владимир Путин не поручал возобновить расследование убийства журналиста Владислава Листьева, завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:13
Общество

В России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью

В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом.
REGNUM 04:29
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
RuNews24.ru вчера в 06:46
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 08:51
Политика

Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Газета.Ru 05:05
Общество

Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
РИА Новости 07:36
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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