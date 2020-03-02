Экономика

REGNUMREGNUMГреф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли

По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
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Греф доложил Путину о миллиардах прибыли и кредитной фабрике

БИЗНЕС Online06:52

Греф рассказал о планах по автоматизации выдачи кредитов малому бизнесу

Rambler News Service06:51

Греф: кредитная фабрика – огромный прорыв

REGNUM07:45

Греф рассказал Путину о прибыли Сбербанка

ТВ Центр06:41

Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Известия06:20

Греф заявил, что Сбербанк за январь 2020 года заработал 80 млрд рублей чистой прибыли

ТАСС06:13

«Мы построили кредитную машину». Греф рассказал Путину о достижениях Сбербанка

Life.ru06:48
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Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 07:14
Армия и оружие

СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии

Израильский вертолет нанес удар по гражданскому автомобилю в провинции Кунейтра на юге Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
РИА Новости 07:24
Происшествия

У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус

Мужчина прилетевший некоторое время назад из Милана, стал первым, заболевшим коронавирусом москвичом.
Газета.Ru 07:38
Происшествия

Задержан проректор Севастопольского госуниверситета

Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Российская газета 06:34
Общество

Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

BFM.ru 05:20
Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение

РБК 07:41
Технологии

МТС, Билайн и Tele2 обеспечат петербуржцев связью в метро до 2021 года

Крупные российские телекоммуникационные операторы и провайдеры цифровых услуг — ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метрополитена.
Мойка78 07:40
Политика

Эрдоган раскрыл цель переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл цель переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 05:29
Гаджеты

12 марта Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9

Китайская компания Xiaomi представит смартфоны Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro уже на следующей неделе — 12 марта.
Planet Today 07:46
Общество

В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
РИА Новости 04:55
Происшествия

Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль

Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Газета.Ru 06:19
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребёнком

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребёнком.
Комсомольская правда 01:50
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
REGNUM 03:37
Шоу-бизнес

Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе

После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Kleo.ru 05:06
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Политика

Гончарук прокомментировал новости о своей отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге для журналистов завил, что не писал заявления о своей отставке.
Свободная Пресса 04:42
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112".
Газета.Ru вчера в 13:45
Армия и оружие

В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена открыть для сирийских беженцев границу с целью их отъезда в ЕС.
РИА Новости 07:34
Биатлон

Назван состав мужской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону назвал состав команды на предстоящие этапы Кубка мира в Чехии и Финляндии.
Российская газета 05:31
Политика

Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Вести.Ru 29 февраля в 11:37
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных температурах в марте

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, практически по всей стране ожидается температура воздуха чуть выше нормы.
Live24 04:23
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Культура

Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже

61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Культуромания вчера в 08:18
Экономика

Ростовский электрометаллургический завод купили за 6,5 млрд рублей

Ростовский электрометаллургический завод был выкуплен за сумму в 6,5 млрд рублей «Новороссийским прокатным заводом».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 06:30
Экономика

ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
ТАСС 07:36
Общество

ФАС ожидает новых картельных дел из-за цен на медицинские маски

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в ФАС заявили о многократном завышении цен на медицинские маски в 68 регионах России.
REGNUM 07:18
Авто

В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.
РБК 28 февраля в 09:53
Общество

В России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью

В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом.
REGNUM 04:29
Происшествия

В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах

Стрела строительного крана упала и повисла на проводах прямо над проезжей частью в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 07:26
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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