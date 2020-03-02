По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.

Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли

Биатлон CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

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Экономика ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.

Авто В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.