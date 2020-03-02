Экономика
REGNUMГреф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
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Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
Израильский вертолет нанес удар по гражданскому автомобилю в провинции Кунейтра на юге Сирии, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
Происшествия
У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус
Мужчина прилетевший некоторое время назад из Милана, стал первым, заболевшим коронавирусом москвичом.
Происшествия
Задержан проректор Севастопольского госуниверситета
Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Технологии
МТС, Билайн и Tele2 обеспечат петербуржцев связью в метро до 2021 года
Крупные российские телекоммуникационные операторы и провайдеры цифровых услуг — ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метрополитена.
Политика
Эрдоган раскрыл цель переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл цель переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Гаджеты
12 марта Xiaomi представит смартфон Redmi Note 9
Китайская компания Xiaomi представит смартфоны Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro уже на следующей неделе — 12 марта.
Общество
В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу
Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
Происшествия
Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль
Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребёнком
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребёнком.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Политика
Гончарук прокомментировал новости о своей отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге для журналистов завил, что не писал заявления о своей отставке.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112".
Армия и оружие
В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена открыть для сирийских беженцев границу с целью их отъезда в ЕС.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону назвал состав команды на предстоящие этапы Кубка мира в Чехии и Финляндии.
Политика
Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением
Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных температурах в марте
Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, практически по всей стране ожидается температура воздуха чуть выше нормы.
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Экономика
Ростовский электрометаллургический завод купили за 6,5 млрд рублей
Ростовский электрометаллургический завод был выкуплен за сумму в 6,5 млрд рублей «Новороссийским прокатным заводом».
Экономика
ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка
Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
Общество
ФАС ожидает новых картельных дел из-за цен на медицинские маски
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в ФАС заявили о многократном завышении цен на медицинские маски в 68 регионах России.
Авто
В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda
В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.
Общество
В России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью
В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом.
Происшествия
В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
Стрела строительного крана упала и повисла на проводах прямо над проезжей частью в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.