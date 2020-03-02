По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.

Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли

Гаджеты Intel меняет традиции корпоративной культуры, чтобы преуспеть в будущем Источник изображения: The New York Times На страницах издания The New York Times появилась большая статья, посвящённая изменениям в корпоративной культуре Intel, которые компании прививают генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) и ведущий разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller).

Происшествия У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.

Биатлон CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).

Происшествия У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус «Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

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Общество В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.

Общество Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.

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