Источник изображения: The New York Times На страницах издания The New York Times появилась большая статья, посвящённая изменениям в корпоративной культуре Intel, которые компании прививают генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) и ведущий разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller).