Экономика

REGNUMREGNUMГреф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли

По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Греф доложил Путину о миллиардах прибыли и кредитной фабрике

БИЗНЕС Online06:52

Греф заявил, что Сбербанк за январь 2020 года заработал 80 млрд рублей чистой прибыли

ТАСС06:13

«Мы построили кредитную машину». Греф рассказал Путину о достижениях Сбербанка

Life.ru06:48

Греф рассказал Путину о прибыли Сбербанка

ТВ Центр06:41

Количество клиентов Сбербанка за 2019 год выросло на три миллиона

REGNUM07:30

Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Известия06:20

Греф рассказал о планах по автоматизации выдачи кредитов малому бизнесу

Rambler News Service06:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 07:44, Ашберн
Армия и оружие

Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром

ИА Новороссия 02:35
Общество

Суд отменил приговор Константину Котову

ТАСС 07:29
Гаджеты

Intel меняет традиции корпоративной культуры, чтобы преуспеть в будущем

Источник изображения: The New York Times На страницах издания The New York Times появилась большая статья, посвящённая изменениям в корпоративной культуре Intel, которые компании прививают генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) и ведущий разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller).
3DNews 06:36
Общество

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первого ребенка

Толк вчера в 22:03
Происшествия

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 07:14
Происшествия

У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус

«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Взгляд.ру 06:51
Политика

Ветераны конфликта в Приднестровье штурмовали правительство Молдавии

Lenta.ru 07:32
Культура

Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже и разрыдалась

Певица Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже 27 февраля. Об этом сообщили в соцсетях присутствовавшие в зале зрители.
Пятый канал вчера в 04:10
Политика

Эрдоган хочет согласовать с Путиным прекращение огня в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прилетит в Москву 5 марта, планирует согласовать с российским лидером Владимиром Путиным прекращение огня в сирийском Идлибе.
News.ru 05:42
Кино

Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»

Джонни Депп может вернуться в приключенческую франшизу "Пираты Карибского моря", сообщает "Газета.ру".
Москва 24 05:23
Футбол

В Москве подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Практически сразу после прилета в Москву мужчина почувствовал себя плохо.
StarHit.ru 06:35
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112".
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru 01:25
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru 04:27
Происшествия

В Приморье водитель вытолкал из автобуса 94-летнего ветерана войны

Пожилой человек предъявил водителю удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, но тот порвал документ и вытолкнул его из автобуса.
REGNUM вчера в 22:12
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Происшествия

СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Российская газета 06:40
Общество

В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
РИА Новости 04:55
Происшествия

Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль

Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Газета.Ru 06:19
Транспорт

Началась продажа билетов на пригородные поезда из Керчи в Анапу

ИА Крыминформ 06:23
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Общество

Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса

Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.
РИА Новости 06:44
Происшествия

Задержан проректор Севастопольского госуниверситета

Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Российская газета 06:34
Армия и оружие

Все боевые части на Украине перешли на питание по стандартам НАТО

Все боевые части украинской армии перешли на новую систему питания по каталогу продуктов по стандартам НАТО.
Известия 07:01
Театры

Глава Минкульта РФ пообещала решить главные проблемы Екатеринбургской оперы

Директор театра «Урал Опера Балет» Андрей Шишкин попросил у министра культуры РФ Ольги Любимовой помочь с выделением средств на ремонт покрытия главной сцены театра, пульт, отвечающий за движение декораций, видеопроекторы и свет.
URA.Ru 06:59
Происшествия

Из-за гибели котов на рейсе «Аэрофлота» отказались возбуждать дело

Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота".
Накануне.Ru 07:15
Здоровье

Эвакуированные с Diamond Princess в Казань чувствуют себя хорошо

Россияне, доставленные с лайнера Diamond Princess в Казань, на сегодняшний день чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
Коммерсантъ Казань 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное