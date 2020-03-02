Экономика
REGNUMГреф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
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Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Гаджеты
Intel меняет традиции корпоративной культуры, чтобы преуспеть в будущем
Источник изображения: The New York Times На страницах издания The New York Times появилась большая статья, посвящённая изменениям в корпоративной культуре Intel, которые компании прививают генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) и ведущий разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller).
Общество
Путин подписал закон о выплате маткапитала за первого ребенка
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Происшествия
У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус
«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Культура
Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже и разрыдалась
Певица Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже 27 февраля. Об этом сообщили в соцсетях присутствовавшие в зале зрители.
Политика
Эрдоган хочет согласовать с Путиным прекращение огня в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прилетит в Москву 5 марта, планирует согласовать с российским лидером Владимиром Путиным прекращение огня в сирийском Идлибе.
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»
Джонни Депп может вернуться в приключенческую франшизу "Пираты Карибского моря", сообщает "Газета.ру".
Футбол
В Москве подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Практически сразу после прилета в Москву мужчина почувствовал себя плохо.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112".
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Происшествия
В Приморье водитель вытолкал из автобуса 94-летнего ветерана войны
Пожилой человек предъявил водителю удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, но тот порвал документ и вытолкнул его из автобуса.
Политика
Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США
Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Происшествия
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Общество
В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу
Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
Происшествия
Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль
Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Транспорт
Началась продажа билетов на пригородные поезда из Керчи в Анапу
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Общество
Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса
Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предупреждения заболевания коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.
Происшествия
Задержан проректор Севастопольского госуниверситета
Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Армия и оружие
Все боевые части на Украине перешли на питание по стандартам НАТО
Все боевые части украинской армии перешли на новую систему питания по каталогу продуктов по стандартам НАТО.
Театры
Глава Минкульта РФ пообещала решить главные проблемы Екатеринбургской оперы
Директор театра «Урал Опера Балет» Андрей Шишкин попросил у министра культуры РФ Ольги Любимовой помочь с выделением средств на ремонт покрытия главной сцены театра, пульт, отвечающий за движение декораций, видеопроекторы и свет.
Происшествия
Из-за гибели котов на рейсе «Аэрофлота» отказались возбуждать дело
Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота".
Здоровье
Эвакуированные с Diamond Princess в Казань чувствуют себя хорошо
Россияне, доставленные с лайнера Diamond Princess в Казань, на сегодняшний день чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.