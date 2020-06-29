Общество

Газета.RuГазета.RuГреф высказался о претензиях Михалкова

Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон". "Михалков очень некорректно использовал мою цитату, несколько раз ее повторил", - сказал Греф в интервью ТАСС.
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Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Piter.tv08:23

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

РБК05:02

Греф ответил на высказывания Михалкова в «Бесогоне»

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Греф высказался о претензиях Михалкова

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Греф раскрыл частную информацию о Михалкове. Начнётся очередной виток травли?

Царьград02:39

Греф назвал высказывания Михалкова в «Бесогоне» «провокацией и манипуляцией»

ТАСС01:16
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Создатели «Войны бесконечности» поделились неопубликованными фото со съемок

Popcornnews.ru 02:15
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Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Общество

Стала известна стоимость PlayStation 5 и всех аксессуаров приставки

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Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
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Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
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Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
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Армия и оружие

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Москва, 29 июня 2020, 15:48 — REGNUM Для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем поднимались два российских истребителя Су-27.
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Прокуратура Оренбурга нашла нарушения в декларациях замов мэра города

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Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200

Модель представлена известным ателье Atoy Customs.
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Армия и оружие

В Китае заявили, что российский лазер не может расплавить броню танков

Журналист подчеркивает, что очень многие неверно полагают о способности лазерной установки плавить броню танков.
Военное дело вчера в 11:18
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Футбол

РПЛ: «Оренбург» и «Динамо» ждут предписания от Роспотребнадзора

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Путин лично примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию

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По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
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Историк Соколов устроил истерику в суде

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Задорнов сообщил детали о вариантах продажи «Открытия»

«В 2021 году все компании группы «Открытие» должны показать результаты, которые станут основой для продажи», — заявил Задорнов, отметив, что ориентировочные даты IPO сдвинулись на весну 2022 года.
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В санаториях России отменили справку об отсутствии коронавируса

Москва, 29 июня 2020, 15:42 — REGNUM Роспотребнадзор по просьбе Ростуризма отменил справки об отсутствии коронавируса для отдыха в санаториях России, но наличие другой справки осталось обязательным, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
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С 4 апреля по 14 июня 2020 года сеть общественного питания подготовила и передала врачам и персоналу скорой медицинской помощи в Ульяновской области 15 240 бесплатных обедов.
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

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Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
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Экономика

Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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