Общество
Газета.RuГреф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон". "Михалков очень некорректно использовал мою цитату, несколько раз ее повторил", - сказал Греф в интервью ТАСС.
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Кино
Создатели «Войны бесконечности» поделились неопубликованными фото со съемок
Popcornnews.ru 02:15
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Общество
В США семейная пара с оружием вышла защищать свой дом от протестующих
Комсомольская правда 08:30
Общество
Стала известна стоимость PlayStation 5 и всех аксессуаров приставки
Напомним, что PlayStation 5 Regular version поступит на японский рынок 14 ноября, а американский и европейский – 20 ноября.
Evo-rus.com 07:39
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Чёрным морем
Москва, 29 июня 2020, 15:48 — REGNUM Для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем поднимались два российских истребителя Су-27.
REGNUM 08:48
Общество
Прокуратура Оренбурга нашла нарушения в декларациях замов мэра города
Телеканал UTV 06:51
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Модель представлена известным ателье Atoy Customs.
ToDay News Ufa 07:45
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Армия и оружие
В Китае заявили, что российский лазер не может расплавить броню танков
Журналист подчеркивает, что очень многие неверно полагают о способности лазерной установки плавить броню танков.
Военное дело вчера в 11:18
Политика
Путин лично примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось в четверг, 25 июня, и будет продолжаться в течение семи дней.
Компания 06:50
Гаджеты
Honor X10 Max показали во всех цветах корпуса
Honor X10 Max будет чёрного, синего и фиолетового цветов.
ITZine.ru вчера в 23:30
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Происшествия
Историк Соколов устроил истерику в суде
REGNUM 08:58
Экономика
Задорнов сообщил детали о вариантах продажи «Открытия»
«В 2021 году все компании группы «Открытие» должны показать результаты, которые станут основой для продажи», — заявил Задорнов, отметив, что ориентировочные даты IPO сдвинулись на весну 2022 года.
РБК 08:10
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Киноафиша России 03:50
Общество
В санаториях России отменили справку об отсутствии коронавируса
Москва, 29 июня 2020, 15:42 — REGNUM Роспотребнадзор по просьбе Ростуризма отменил справки об отсутствии коронавируса для отдыха в санаториях России, но наличие другой справки осталось обязательным, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:42
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Здоровье
Макдоналдс предоставил ульяновским медикам 15 тысяч бесплатных обедов
С 4 апреля по 14 июня 2020 года сеть общественного питания подготовила и передала врачам и персоналу скорой медицинской помощи в Ульяновской области 15 240 бесплатных обедов.
Ulpressa 07:52
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Общество
Аксенов запустил второй водовод для снабжения Симферополя
РИА Новости 07:58
Экономика
Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
РБК 08:29