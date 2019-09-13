Экономика
ВедомостиГреф выступил против нацпроектов
Президент Сбербанка Герман Греф раскритиковал национальные проекты. По его словам, они не дадут ожидаемого результата. Такое мнение он высказал на сессии «Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты» Московского финансового форума.
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Происшествия
Заключенного убили в колонии в Курганской области
Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
Общество
В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика
«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Sputnik Литва вчера в 04:05
Единоборства
Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей
Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.
REGNUM 01:56
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Общество
Сноуден рассказал о жизни в Москве
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес
Врачи узнали о раке у Заворотнюк всего полгода назад
Врачам удалось диагностировать раз мозга у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк всего полгода тому назад.
Дни24 02:44
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Происшествия
В Красноярске произошёл хлопок газа в жилом доме
RT на русском 06:05
Политика
Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском вчера в 16:43
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Общество
Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»
Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.
Известия 04:43
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ вчера в 05:07
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Происшествия
В Ангарске 12 человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме
Общественное телевидение России 05:09
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Наука
В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила
Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.
МедиаПоток 13 сентября в 12:31
Происшествия
Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой
Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.
Известия 04:04
Происшествия
В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры
По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский показал подписчикам в Instagram свою переписку с Анастасией Заворотнюк.
РИА Новости 02:11
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Футбол
Англичанин Оливер рассудит «Лион» и «Зенит»
Английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером будет работать на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом», сообщает пресс-служба УЕФА.
Sport24.ru 05:47
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Политика
ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа
Вести.Ru вчера в 22:12
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Astera 13 сентября в 14:56
Армия и оружие
Названы два сценария начала ядерной войны России и США
Война с использованием ядерного оружия между Россией и США может начаться по двум наиболее вероятным сценариям.
Российская газета вчера в 14:27