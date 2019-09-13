Экономика

ВедомостиВедомостиГреф выступил против нацпроектов

Президент Сбербанка Герман Греф раскритиковал национальные проекты. По его словам, они не дадут ожидаемого результата. Такое мнение он высказал на сессии «Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты» Московского финансового форума.
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Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

ТАСС13 сентября в 04:07

Греф объяснил, почему национальные проекты «не дадут искомого результата»

REGNUM13 сентября в 03:45

Греф: нацпроекты не дадут искомого результата

Коммерсантъ13 сентября в 05:25

Греф выступил против нацпроектов

Ведомости13 сентября в 05:48

«Греф не представляет себе, что такое благо народа»: Вассерман объяснил, какие ложные теории загубили на корню нацпроекты

Царьград13 сентября в 10:01

Греф раскритиковал национальные проекты

Национальная служба новостей13 сентября в 08:56

Греф не верит в нацпроекты

Росбалт13 сентября в 08:38
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Происшествия

Заключенного убили в колонии в Курганской области

Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
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В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»

В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

«Газпром» сократил поставки газа через Opal

Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Sputnik Литва вчера в 04:05
Единоборства

Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей

Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.
REGNUM 01:56
Общество

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Общество

Сноуден рассказал о жизни в Москве

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Врачи узнали о раке у Заворотнюк всего полгода назад

Врачам удалось диагностировать раз мозга у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк всего полгода тому назад.
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Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США

Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Происшествия

В Красноярске произошёл хлопок газа в жилом доме

RT на русском 06:05
Политика

Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском вчера в 16:43
Здоровье

Врач назвал главные симптомы рака мозга

Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Происшествия

В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту

REGNUM 02:15
Общество

Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»

Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.
Известия 04:43
Политика

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Коммерсантъ вчера в 05:07
Политика

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Происшествия

В Ангарске 12 человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме

Общественное телевидение России 05:09
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Наука

В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила

Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.
МедиаПоток 13 сентября в 12:31
Происшествия

Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой

Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.
Известия 04:04
Происшествия

В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры

По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский показал подписчикам в Instagram свою переписку с Анастасией Заворотнюк.
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HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Футбол

Англичанин Оливер рассудит «Лион» и «Зенит»

Английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером будет работать на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом», сообщает пресс-служба УЕФА.
Sport24.ru 05:47
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости 13 сентября в 18:44
Политика

ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа

Вести.Ru вчера в 22:12
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Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей

Astera 13 сентября в 14:56
Кино

Российская студия требует от Джеки Чана и Шварценеггера 216 млн рублей

МИР 24 03:53
Армия и оружие

Названы два сценария начала ядерной войны России и США

Война с использованием ядерного оружия между Россией и США может начаться по двум наиболее вероятным сценариям.
Российская газета вчера в 14:27
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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