Экономика
ВедомостиГреф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И если вы спрашиваете мою точку зрения, то я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблемы его администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора этого налога.
— Герман Греф, российский государственный деятельRambler News Service 08:45
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Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
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Общество
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Возобновление работы ресторана McDonald's в столичном регионе Франции стало причиной многокилометровой очереди из автомобилистов, соскучившихся по классическому фастфуду в условиях карантина из-за коронавируса, сообщает телеканал BFMTV.
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Общество
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Экономика
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Кино
В Москве умер режиссер известных сериалов Иван Щеголев
В Москве в возрасте 59 лет скончался режиссер многих известных российских сериалов Иван Щеголев.
Вести.Ru 07:43
Общество
Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян
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Общество
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До конца апреля в Ростовской области должны быть развёрнуты 2664 койки, обеспеченные кислородной поддержкой, аппаратами искусственной вентиляции легких.
Правительство Ростовской области 12:00
Общество
АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ
Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
Энергетика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Майские фьючерсы на американскую нефть марки WTI по итогам минувших торгов 20 апреля подешевели почти на $56, упав с отметки $17,73 до минус $37,63 за баррель.
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Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
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Политика
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В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
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Общество
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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
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РИА Новости 05:41
Здоровье
Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
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Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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Технологии
Каждое второе банковское приложение могут взломать хакеры
Как сообщили в понедельник «РИА Новости», ссылаясь на данные исследования компании Positive Technologies, 50% мобильных банковских приложений без особого труда способны взломать хакеры.
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Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
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РБК 04:13
Авто
В России стабилизировались цены на подержанные авто
Цены на автомобили с пробегом в России, которые непрерывно росли, начиная с января 2020 года, к середине апреля снизились почти до прошлогоднего уровня.
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США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
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