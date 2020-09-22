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РИА Новости
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России. По его мнению, таким образом страна утрачивает конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения роста экономики.В источнике
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РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБК10:31
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новости08:29
Известия

Греф призвал сократить количество налогов и ставки по ним

Известия06:21
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ru08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ06:54
Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфакс07:02
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАСС05:19

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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США предложили Сербии восстановить разрушенное НАТО здание генштаба

Спецпредставитель США по мирным переговорам между Сербией и Косово Ричард Гренелл предложил восстановить разрушенное во время бомбардировок НАТО в 1999 году здание генштаба минобороны Сербии.
Известия10:21