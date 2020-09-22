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РИА Новости
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России. По его мнению, таким образом страна утрачивает конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения роста экономики.В источнике
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Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфакс07:02
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв не повышать налоги

Lenta.ru10:26
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новости08:29
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБК10:31
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ru08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ06:54
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАСС05:19

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным
Lenta.ru12:57
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъ10:22
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Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблеи ООН предложил сотрудникам ООН привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». РБК вел прямую трансляцию выступления.
РБК12:41
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Новый Opel Mokka сразу предложат с тремя типами двигателей

Поскольку с 2017-го Opel принадлежит концерну PSA Peugeot-Citroen, новая Mokka построена на французском шасси CMP, которое ранее послужило основой для малолитражек Корса и Peugeot 208, кроссоверов Peugeot 2008 и DS3 Crossback, а также других моделей.
Тарантас Ньюс10:25
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