Греф выступил против повышения налогов в России
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Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России. По его мнению, таким образом страна утрачивает конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения роста экономики.В источнике
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Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка
Интерфаксвчера в 07:02