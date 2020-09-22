Причиной гибели Титаника могло стать северное сияние

В своей статье, опубликованной в журнале Weather, Зинькова предполагает, что северное сияние могло помешать навигационным системам, из-за чего экипажу Титаника было трудно избежать столкновения с айсбергом, что привело к потоплению корабля и гибели более 1 500 человек.