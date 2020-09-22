Греф выступил против повышения налогов в России
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Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России. По его мнению, таким образом страна утрачивает конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения роста экономики.В источнике
Греф имеет свое экспертное мнение. Наряду с другими точками зрения оно всегда принимается во внимание профильными ведомствами, но не обязательно является определяющим.
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