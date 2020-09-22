Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России. По его мнению, таким образом страна утрачивает конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения роста экономики.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Греф имеет свое экспертное мнение. Наряду с другими точками зрения оно всегда принимается во внимание профильными ведомствами, но не обязательно является определяющим.
Подробнее о событии
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБК10:31
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв не повышать налоги

Lenta.ru10:26
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАСС05:19
Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфакс07:02
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ru08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ06:54
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новости08:29

В Госдуме назвали разницу в выступлениях Путина и Трампа в ООН

В выступлениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Генассамблее ООН были существенные отличия: российский лидер говорил о важности укрепления организации для мира и безопасности, а американский коллега акцент сделал на критике Китая и важности НАТО.
БИЗНЕС Online13:20

В Минздраве объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина объяснила, что мужчины живут меньше женщин из-за ряда общих негативных тенденций, в числе которых скачок индекса массы тела у мужской части населения.
Взгляд.ру14:36
2

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости13:18
734

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
862

Microsoft представил синий цвет геймпада для консолей Xbox Series

Компания Microsoft представила третий цвет для геймпада консолей Xbox Series - он будет синим.В комплектах с консолями идут белый цвет - для Xbox Series S, черный цвет для Xbox Series X, и теперь можно заказать еще геймпад цвета Shock Blue.
Vprognoze.ru08:41
13

«Жемчужный прапорщик» Вадим Бойко отправлен под домашний арест

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Вадима Бойко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ ( применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ Санкт-Петербург14:09
106

ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru08:51
826

Задержан 121 человек. В США прошла операция против торговцев опиоидами

Вашингтон, 22 сентября 2020, 21:48 — REGNUM В США завершилась крупная операция против теневых интернет-торговцев опиоидами в даркнете, сообщается в заявлении, опубликованном 22 сентября на сайте министерства юстиции США.
REGNUM14:48