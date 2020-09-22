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РИА Новости
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России. По его мнению, таким образом страна утрачивает конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения роста экономики.В источнике
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РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБК10:31
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАСС05:19
Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфакс07:02
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ru08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ06:54
Известия

Греф призвал сократить количество налогов и ставки по ним

Известия06:21
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новости08:29

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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В Минздраве посоветовали предприятиям сохранить удаленную работу

"Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов", - заявил Чуланов в ходе круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости05:50
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ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько

Футбольный клуб "Химки" официально подтвердил, что бывший наставник подмосковного коллектива Дмитрия Гунько покинул свой пост К ближайшему матчу с "Динамо" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ющенко.
Честный рейтинг букмекеров04:06
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В Петербурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве матери

Студента второго курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 19-летнего Олега Рубцова, обвиняемого в убийстве матери в Петербурге, суд арестовал на два месяца на время предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости11:25

Китайский магнат и критик Си Цзиньпина осужден на 18 лет за коррупцию

Тюремное заключение сроком на 18 лет за «коррупцию, взяточничество и хищение государственных средств» получил китайский магнат в сфере недвижимости и критик главы Китая Си Цзиньпина Жэнь Чжицян, 22 сентября сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.
ИА Красная Весна04:32
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