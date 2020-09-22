Греф выступил против повышения налогов в России
Смотрите также
Десять депутатов Госдумы находятся в больнице с коронавирусом
Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка
Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса
ВККС согласовала отставку главы Мосгорсуда Егоровой
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
В ГД внесен законопроект о всероссийском сносе жилья
По факту пропажи 12-летней дочери дизайнера возбудили уголовное дело
Ушедший в монастырь актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с коронавирусом
ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько
Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
В Петербурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве матери
В Иркутской области пенсионер МВД задержал сбежавшего преступника
Фильм «После. Глава 2» возглавил российский кинопрокат на выходных
Кудрин предложил ускорить приватизацию вместо повышения налогов
Глава Сбербанка ожидает снижения ставок по ипотеке в России
Сбербанк в августе вернулся к привычным показателям прибыли
Греф выступил против повышения налогов в России
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах
Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии
Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф не поддерживает какие-либо решения по повышению налогов в России. По его мнению, таким образом страна утрачивает конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения роста экономики.В источнике
Подробнее о событии