В Минздраве посоветовали предприятиям сохранить удаленную работу

"Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов", - заявил Чуланов в ходе круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".