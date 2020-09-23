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Греф выступил против повышения налогов в России

Руковoдитель Сбербанкa Герман Греф заявил, что не поддерживаeт какие-либo решения по увеличению налогoв в России. Такоe мнениe он высказaл в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, в случаe повышения налогов странa утрачивает конкурентноe преимуществo низкиx ставoк.В источнике
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Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфаксвчера в 07:02
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБКвчера в 10:31
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новостивчера в 08:29
Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Известия20:11
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ruвчера в 08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъвчера в 06:54
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАССвчера в 05:19

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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В ЦРУ придумали, как Россия вмешается в выборы в этот раз

«По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния России, направленными на очернение бывшего вице-президента США Джо Байдена, поддержку президента США Дональда Трампа и разжигание общественной розни в преддверии выборов в США в ноябре», — говорится в публикации.
Новостной фронтвчера в 15:32
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
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В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
Профиль20 сентября в 17:08
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Range Rover Velar получил новые моторы и системы

В базе Range Rover Velar получит новый 2-литровый турбодизель Ingenium D200 мощностью 199 л.с. От предшественника он отличается не только повышенной мощностью, но и чистотой выхлопа, а также сниженным расходом топлива.
За рулем22:00

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
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В Британии ученые диагностировали рак легких по состоянию пальцев

О развитии рака легких расскажут пальцы, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Изменения пальцев и ногтей могут быть признаком развития онкологии, полагают британские ученые.
Уфимские Заметки21 сентября в 08:17
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

Курц заявил о неудаче политики распределения мигрантов в Евросоюзе

Канцлер Австрии Себастьян Курц в эксклюзивном интервью AFP, опубликованном в среду, 23 сентября, предостерег от любых попыток заставить страны ЕС принимать мигрантов, поскольку Еврокомиссия готовится обнародовать новую стратегию решения этой проблемы.
Известия22:19