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Известия
Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Руковoдитель Сбербанкa Герман Греф заявил, что не поддерживаeт какие-либo решения по увеличению налогoв в России. Такоe мнениe он высказaл в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, в случаe повышения налогов странa утрачивает конкурентноe преимуществo низкиx ставoк.В источнике
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Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Известия20:11
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъвчера в 06:54
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв не повышать налоги

Lenta.ruвчера в 10:26
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новостивчера в 08:29
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ruвчера в 08:55
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБКвчера в 10:31
ТАСС

Греф призвал сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки

ТАССвчера в 06:08

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховке из-за санкций

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) не будет предоставлять страховое покрытие для судов, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в циркуляре клубов, находящихся в группе.
Газета.Ru00:14
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Назначена дата слушания по делу срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 сентября предварительное слушание по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.
Взгляд.ру01:53
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Китай ответил на обвинения Трампа в распространении коронавируса

Китай категорически отвергает все безосновательные обвинения в свой адрес в распространении коронавирусной инфекции, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа.
Ведомостивчера в 13:16
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Французский журналист раскритиковал версию об «отравлении» Навального

Дело об «отравлении» блогера Алексея Навального превратилось в «абсурдный фарс», написала 19 сентября французская журналистка Кристель Неан в блоге на сайте гражданской журналистики AgoraVox.
ИА Красная Веснавчера в 14:22
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Московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира

Участники акселерационной программы GoGlobal смогли с нуля запустить продажи в 21 стране, в том числе в США и Великобритании, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
Москва 2400:43
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В ЦРУ придумали, как Россия вмешается в выборы в этот раз

«По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния России, направленными на очернение бывшего вице-президента США Джо Байдена, поддержку президента США Дональда Трампа и разжигание общественной розни в преддверии выборов в США в ноябре», — говорится в публикации.
Новостной фронтвчера в 15:32
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