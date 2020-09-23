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Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Руковoдитель Сбербанкa Герман Греф заявил, что не поддерживаeт какие-либo решения по увеличению налогoв в России. Такоe мнениe он высказaл в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, в случаe повышения налогов странa утрачивает конкурентноe преимуществo низкиx ставoк.В источнике
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Известия

Греф выступил против повышения налогов в России

Известия20:11
РБК

Кремль ответил на предложение Грефа снизить число налогов

РБКвчера в 10:31
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъвчера в 06:54
РИА Новости

Греф выступил против повышения налогов в России

РИА Новостивчера в 08:29
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ruвчера в 08:55
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв не повышать налоги

Lenta.ruвчера в 10:26
ТАСС

Греф призвал сокращать количество налогов и снижать налоговые ставки

ТАССвчера в 06:08

Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ru02:56
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Ростех представил макет российской станции 5G

Москва, 23 сентября 2020, 11:16 — REGNUM В России создан отечественный образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G, которая состоит из радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, а также ядра мобильной сети.
REGNUM04:16
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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