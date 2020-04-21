Экономика

ТАССТАССГреф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАСС10:37

«У нас нет снарядов»: Греф заявил, что раздавать деньги населению в России нет возможности

Комсомольская правда08:15

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Коммерсантъ09:11

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ru09:01

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ru08:54

Греф выступил против раздачи денег россиянам

РИА Новости10:04

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБК08:06
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Экономика

ЦБ вводит новые правила расчетов наличными

Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
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Общество

ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, предположительно, имеет животное происхождение, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб.
Коммерсантъ 09:23
15
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5K
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
2K
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
3,2K
Общество

Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
Evo-rus.com вчера в 08:01
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Экономика

Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России

Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
RT на русском 08:32
8
Экономика

Греф прокомментировал введение налога на доходы по вкладам

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову прокомментировал введение в России налога на доходы по вкладам.
RT на русском 10:42
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Армия и оружие

ВСУ повредили семь домов в Старомихайловке — СЦКК ДНР

REGNUM 03:05
Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
13
Экономика

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
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Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
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Наука

Врачи рассказали о жестокости коронавируса

Врачи назвали коронавирус жестоким, потому что он поражает "почти все в организме", пишет Science.
Газета.Ru 10:06
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
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Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
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Политика

МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
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Армия и оружие

SANA сообщает о возможной ракетной атаке Израиля по Сирии

iReactor вчера в 16:30
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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Общество

Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом работников рудника на Алтае

Как сообщает "Интерфакс", положительный результат на COVID-19 вахтовик сдал на прошлой неделе, после этого коронавирусом заразилось ещё 36 работников промплощадки рудника, который принадлежит АО "Сибирь-Полиметаллы".
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Шоу-бизнес

«Плюс 40 килограммов»: Семенович изменилась до неузнаваемости

Певица повесила на нем фотографию из своего знаменитого клипа «Хочешь», где, как известно, носила особый костюм, сразу прибавивший артистке около 50 килограммов.
7Дней.ру вчера в 14:00
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Авто

Volkswagen откажется от разработки новых кроссоверов

Автоновости дня 04:30
Происшествия

В Липецкой области в аварии погибли два мотоциклиста

Kursk.com 02:35
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Экономика

Греф оценил вероятность своего возвращения в правительство

Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство.
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Общество

Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире

Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
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"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
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Экономика

Греф допустил долгий кризис в России из-за коронавируса

Быстрого "отскока" российской экономики после вызванного распространением коронавируса кризиса может не быть, в результате чего кризис будет долгим, предположил глава Сбербанка Герман Греф.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
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Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики

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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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