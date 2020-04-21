Экономика
КоммерсантъГреф выступил против раздачи денег всем россиянам
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем желающим («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям. Он оценил в 10% ВВП необходимый объем поддержки экономики России в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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«У нас нет снарядов»: Греф заявил, что раздавать деньги населению в России нет возможности
Комсомольская правда08:15
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Общество
Беглов не исключил введения пропускного режима в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что правительство города готово к разным сценариям развития событий с коронавирусом.
Мойка78 07:14
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
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Жители Владикавказа вышли на митинг против принудительной самоизоляции
CBS Media вчера в 14:58
Экономика
Греф заявил о преобладании негативных эффектов от налога по вкладам
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он бы не стал сейчас вводить налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб. Об этом он рассказал в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал "Сбербанк TV").
РБК 08:13
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Энергетика
Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI
Почему дешевеет нефть Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля.
РБК 09:50
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
Известия 08:37
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Происшествия
В красноярском глазном центре почти у 90 человек выявили коронавирус
Почти 90 пациентов и медицинских работников глазного центра в Красноярске, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, заболели COVID-19, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
РИА Новости 09:10
Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
Энергетика
Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
Футбол
Бышовец: «Дзюба и Широков подтверждают, что Слуцкий не был готов к испытанию сборной»
Для Слуцкого было испытание и национальной командой, и также с отрицательным результатом, как и в Англии и Голландии.
Sport24.ru 06:04
Происшествия
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Экономика
Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян
Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 08:17
Экономика
В Башкирии правительство и кредитные организации подписали меморандум
Первый вице-премьер Андрей Назаров на совещании с бизнес-шерифами и представителями банковского сообщества подписал сегодня меморандум с пятью кредитными организациями.
Газета Республика Башкортостан 08:24
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Королева Елизавета Вторая отмечает 94-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, и этот день традиционно отмечает праздник в кругу семьи.
Аргументы недели 02:26
Общество
В Челябинской области школы могут открыться после майских праздников
Как сообщала «Губерния», на сегодняшний день в Челябинской области подтверждено 107 случаев заболевания коронавирусом.
Губерния (г. Челябинск) 04:37
Экономика
Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство
По словам главы Сбербанка, в настоящее время в экономическом блоке правительства уже работают "прекрасные молодые люди, квалифицированные и умные", поэтому вопрос его возвращения в кабмин не стоит.
Российская газета 09:34
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Общество
Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики
Восстановление мировой экономики начнется в мае.
Утро.ru 05:35
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06