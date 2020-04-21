Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем желающим («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям. Он оценил в 10% ВВП необходимый объем поддержки экономики России в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Экономика Греф заявил о преобладании негативных эффектов от налога по вкладам Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он бы не стал сейчас вводить налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб. Об этом он рассказал в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал "Сбербанк TV"). 4

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 1,3K

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