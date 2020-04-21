Экономика
РИАМОГреф объяснил, почему невозможно раздать деньги всем россиянам
Глава Сбербанка подчеркнул, что поскольку ресурсы в РФ ограничены, то необходимо прибегать к другим мерам поддержки. При этом он отметил, что в России «до десяти процентов ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям».
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Доктор экономических наук: «У государства есть деньги, чтобы раздать их людям»
Комсомольская правда22 апреля в 12:50
«Греф всех дурит»: Глава Сбера соврал, отказывая русским в деньгах - Малофеев
Царьград22 апреля в 13:42
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Общество
Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику
Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов.
РИА Новости 08:09
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
ВОЗ назвала перспективными разработки вакцин от коронавируса из России
Российские разработки вакцин против коронавируса попали в перечень перспективных на основе рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:20
Гаджеты
Представлен флагман Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп
На задней панели Motorola Edge+ установлена тройная камера со 108 Мп сенсором и оптической стабилизацией.
Astera вчера в 09:44
Политика
В Кремле заявили о недопустимости формального подхода в господдержке
Формальный подход при решении о господдержке для выплаты зарплат недопустим, при налоговом долге можно урегулировать вопрос в ручном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:22
Общество
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
Общество
Умер председатель совета директоров «Лукойла» Грайфер
В Москве умер председатель совета директоров "Лукойла" Валерий Грайфер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:03
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Общество
Калининградские власти ослабят режим самоизоляции с 29 апреля
Калининградские власти объявили о послаблении с 29 апреля режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса — отменяются справки для передвижения жителей, откроются непродовольственные магазины и салоны красоты.
РИА Новости 07:13
Армия и оружие
В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
Ранее Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:38
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Музыка
Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет
Знаменитая британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл под названием "Living in a Ghost Town" ("Жизнь в городе-призраке"), частично записанный в условиях изоляции в связи с коронавирусом, сообщил вокалист группы Мик Джаггер.
РИА Новости вчера в 19:11
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Коммерсантъ вчера в 05:59
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Экономика
Тулякам представили план преодоления последствий эпидемии коронавируса
Федеральное правительство представило план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса в России.
Тульская пресса вчера в 11:19
Политика
Путин объявит о своем решении по режиму самоизоляции в течение недели
У президента России Владимира Путина есть еще неделя, чтобы решить вопрос о продлении режима самоизоляции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:49
Общество
Застрявшие за границей россияне похвастались многотысячными выплатами
Россияне, застрявшие за границей после закрытия международного авиасообщения, похвастались многотысячными выплатами от государства.
URA.Ru вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ 22 апреля в 04:10
Авто
В США пустят с молотка 240 редких автомобилей финансового мошенника
Аукционный дом RM Сотбис в октябре выставит на продажу 240 редких автомобилей из коллекции основателя и гендиректора компании Интерлогик Аутсорсинг в штате Индиана Наджиба Хана.
Ladaonline 04:32
Политика
Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат
Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди».
REGNUM 03:44
Общество
На карту заражения Нижегородской области внесли еще 4 района
Напомним, на 24 апреля количество случаев COVID-19 в Нижегородской области составляет 1096.
Правда ПФО 07:48
Армия и оружие
В Чечне объяснили появление военных на границе с Ингушетией
URA.Ru 22 апреля в 12:25
Футбол
Бизнес-партнер Майка Тайсона хочет выкупить имя стадиона «Барселоны»
Стадион испанского футбольного клуба "Барселона", имя которого впервые в истории выставлено на торги, может получить название от миллиардера Алки Дэвида, бизнес-партнера американского боксера Майка Тайсона.
Вести.Ru 07:45
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
Общество
Путин подписал «закон о наливайках»
Законом, получившим название "законом о наливайках", ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе.
Интерфакс 06:29
Общество
Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
РИА Новости 07:40
Здоровье
Ещё одно лекарство от коронавируса не прошло клинические испытания
Американский противовирусный препарат Remdesivir, который считался одним из самых перспективных средств для лечения коронавирусной инфекции, не подтвердил ожиданий и показал отсутствие эффективного результата по итогам месяца исследования на людях.
Life.ru вчера в 17:44