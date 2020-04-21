Экономика
КоммерсантъГреф выступил против раздачи денег всем россиянам
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем подряд («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям. Он оценил в 10% ВВП необходимый объем поддержки экономики России в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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Доктор экономических наук: «У государства есть деньги, чтобы раздать их людям»
Комсомольская правда22 апреля в 12:50
«Греф всех дурит»: Глава Сбера соврал, отказывая русским в деньгах - Малофеев
Царьград22 апреля в 13:42
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WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Путин поручил выделить предпринимателям деньги на зарплаты из бюджета
Президент Владимир Путин поручил кабмину оказать предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, финансовую поддержку из госбюджета на неотложные нужды, включая выплату зарплат.
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Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
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Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
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Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 03:34
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Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ
В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
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Еще 22 человека были активно выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (один в Самаре и 21 в Тольятти).
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Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ 22 апреля в 04:10
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Авто
Toyota представила новый кроссовер на базе Toyota Yaris
Сегодня состоялся дебют нового кроссовера марки Toyota, который получил название Yaris Cross.
SpeedMe вчера в 05:44
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Здоровье
За сутки в России выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом
В столице за сутки выявили почти 3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
Эхо Москвы 04:01
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по лечению беременных с коронавирусом
В рекомендациях отмечается, что имеющиеся данные не свидетельствуют, что коронавирус у беременных протекает более тяжелой форме по сравнению с общей популяцией взрослых пациентов.
Rambler News Service 03:51
Общество
Во сколько Москве обошлась новая инфекционная больница
Властям только предстоит подсчитать, в какую сумму обошелся московскому бюджету суперсовременный центр для борьбы с COVID-2019 в новой Москве.
Ведомости вчера в 16:51
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Общество
Москву решили не украшать к 1 мая из-за коронавируса
Московские власти решили не украшать столицу к 1 мая в связи с эпидемиологический ситуацией, связанной с коронавирусом.
Газета.Ru 04:27
Армия и оружие
Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием
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В Тверской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области на сегодняшний день подтверждено 27 новых случаев заболевания.
Все о Твери и Тверской области 22 апреля в 04:10
Кино
Disney готовит «женский» сериал по «Звездным войнам»
Помимо «Мандалорца» и неназваного проекта Хэдланд, Disney работает над сериалами об Оби-Ване Кеноби с Эваном МакГрегором и Кассиане Андоре с Диего Луной.
Киноафиша России вчера в 05:49
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Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе
Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 498
В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 54 человека и составило 498 человек.
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Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
Общество
В Тульской области еще 44 жителя заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:45
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Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.
StarHit.ru 22 апреля в 13:30
Общество
Во Владивостоке умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко»
Во Владивостоке на 87-м году жизни умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова, говорится в сообщении администрации города.
Ведомости 03:04
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Cadillac показал шестиметровый Escalade
Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
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