Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем подряд («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям. Он оценил в 10% ВВП необходимый объем поддержки экономики России в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

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