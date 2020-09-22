Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размеров налогов в России. "Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем", – заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".