Греф выступил за снижение налогов в России
Смотрите также
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
Винила маму: что было в записке пропавшей в Москве 12-летней девочки
Вице-губернатор Брянской области уволился после ДТП с участием сына
Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния
Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России
NASA опубликовало план по возвращению человека на Луну в 2024 году
Адвокат заявил, что мать Захарова простила Ефремова под давлением
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Huami представила новые умные часы Amazfit GTR 2
В Англии на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса
Наталья Водянова поделилась фото и видео со свадьбы
Житель Воронежа едва не сжег годовалую дочь из-за ссоры с женой
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Солистка Little Big пожаловалась на травлю в соцсетях
Фигуристка Радионова завершила спортивную карьеру
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России
В Иркутской области землетрясение ощущалось в 367 населенных пунктах
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
Греф выступил за снижение налогов в России
В Англии на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии
Фигуристка Радионова завершила спортивную карьеру
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размеров налогов в России. "Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем", – заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".В источнике
Подробнее о событии