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Вести.Ru
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за снижение количества и размеров налогов в России. "Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем", – заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".В источнике
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РИА Новости

Греф считает, что повышением налогов экономического роста не ускорить

РИА Новости08:29
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАСС05:19
Вести.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Вести.Ru08:55
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ06:54
Известия

Греф призвал сократить количество налогов и ставки по ним

Известия06:21
РБК

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

РБК05:54
Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфакс07:02

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
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Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса

Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме в связи с распространением коронавируса в мире, сообщается в пресс-релизе организации во вторник.
РИА Новости10:04

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, говорится в отрывках его речи на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенных Белым домом.
РИА Новости10:03
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На PC состоялся релиз Halo 3: ODST

В PC-версии Halo 3: ODST игроков ждёт поддержка широкоформатных мониторов, разрешения 4K и частоты 60+ кадров в секунду, а также кооперативный режим на четверых под названием Firefight, который получат и обладатели шутера на Xbox One.
Игромания.ру04:43